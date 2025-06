Criminales, acosadores: ¿Quiénes son los ganadores de la elección judicial que podrían perder sus cargos?

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey anunció que algunos ganadores virtuales de la elección judicial podrían perder su cargo por ser posibles personas violentadoras de género.

La consejera señaló que el INE deberá investigar cada caso para determinar si los ganadores incurrieron en la ley 8 de 8 contra la violencia.

Entre los virtuales ganadores de la elección judicial que están bajo la mira del INE se encuentra Jaime Vladímir Ángel Cisneros de la Cruz, candidato para el cargo del cuarto circuito judicial de Nuevo León, en materia administrativa.

“Se recibieron los foros 35, 36 y 38 en los que la ciudadanía le señaló por acosar a estudiantes durante sus actividades como docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León", explicó Humphrey.

El segundo ganador virtual para el cargo de magistrado de Sala Regional correspondiente a Coahuila, Sergio Díaz Rendón, fue señalado por ser un deudor alimentario moroso.

“Considero que no es suficiente que el candidato haya presentado su certificado de no inscripción en el registro nacional y su formato de buena fe, ya que conforme a lo señalado en la denuncia, se infiere que el convenio judicial por el pago de la pensión alimenticia de un menor permanece incumplido y que el candidato no ha sido inscrito en el registro de deudores alimentarios de la entidad", remarcó la consejera.

El tercer caso es del candidato ganador Genaro Antonio Valerio Pinillos, para magistrado del quinto circuito en materia civil y del trabajo de Sonora, quien fue señalado por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en distintos juzgados.

“Esta autoridad debe constatar con seriedad los antecedentes señalados de una persona que estando en funciones jurisdiccionales se atreve a violentar a las mujeres. Por esta razón, considero que este candidato ganador es inelegible”, remarcó la consejera del INE.

¿Qué otros candidatos están en la ‘mira’ del INE?

El INE también analiza cancelar el triunfo como juez de distrito en Veracruz de Héctor Ulises Orduña Hernández, quien está detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual de menores.

El pasado 5 de abril, La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se cumplió una orden de aprehensión en contra de Héctor Ulises “N” como probable responsable del delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, cometido en agravio de una adolescente.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre de 2021, al interior de una clínica ubicada en el municipio de Poza Rica, donde Héctor Ulises presuntamente realizó tocamientos lascivos en contra de su sobrina y la forzó a ver videos explícitos de él y su pareja, cuando se encontraba visitando a un familiar.

Otras dos candidatas a juezas vinculadas con la iglesia de La Luz del Mundo ganaron un lugar en el Poder Judicial Federal en Jalisco.

Se trata de Eluzai Rafael Aguilar, en el distrito judicial 4 para la especialidad penal; y Madián Sinaí Menchaca Sierra, que obtuvo 43 mil 493 votos, el 3.5 por ciento de los sufragios para la especialidad administrativa en el mismo distrito judicial que Rafael Aguilar.

Menchaca Sierra es hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán, quien asumió el liderazgo de la iglesia tras el encarcelamiento de Nassón Joaquín.