¿Quién es Arturo Castillo Loza, el consejero del INE que pidió no validar la elección judicial?

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), celebrada el domingo 15 de junio, el consejero Arturo Castillo Loza propuso “no declarar la validez” de la elección judicial realizada el pasado 1 de junio en el país, debido a diversas irregularidades que, a su juicio, comprometen la legitimidad del proceso.

Entre los argumentos de su propuesta destaca la coincidencia entre los resultados electorales y los supuestos acordeones difundidos semanas antes de la votación.

Castillo Loza afirmó que el 80 por ciento de los candidatos que resultaron electos durante el proceso coincidían con los nombres incluidos en los acordeones distribuidos, situación que podría generar “dudas razonables” sobre la legitimidad del ejercicio.

“En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas, en promedio, en el 80 por ciento de los acordeones, y en los cargos de las salas regionales, la coincidencia fue del 85 por ciento en promedio. Esto constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia propagandística”, expresó el funcionario.

En la sesión, el consejero del INE también señaló que en al menos 818 casillas se registraron irregularidades como la extracción de boletas de las urnas, candidaturas que obtuvieron el 100 por ciento de los votos y la presunta inducción del sufragio mediante el uso de los acordeones denunciados.

Aunque estas anomalías sólo se presentaron en el 0.97 por ciento de las casillas, el funcionario las calificó como “sumamente graves” y consideró que el INE no debía pasarlas por alto.

“Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes, para ser exacto, me generan —al menos a mí personalmente— una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones, y me parece que el INE no puede ser omiso ante la posibilidad de que se acrediten tales irregularidades”, señaló Castillo.

Durante la sesión también se propuso la anulación del conteo en 11 casillas localizadas en Michoacán, Chiapas y Guerrero, por haber registrado una votación superior al 100 por ciento durante la elección judicial.

¿Quién es Arturo Castillo, consejero del INE?

Arturo Castillo Loza es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el 4 de abril de 2023, tras ser designado por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años.

Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en Psicología y Sociología Política por la Universidad de Nueva York (NYU). Además, posee estudios de especialización en telecomunicaciones por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Castillo Loza ha ocupado diversos cargos dentro del instituto electoral (anteriormente conocido como IFE): fue asesor de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (2004-2006), subdirector de financiamiento de partidos políticos (2007), coordinador de asesores de esa misma dirección (2008) y director de Análisis e Integración (2009).

De 2009 a 2013 se desempeñó como asesor y secretario de Estudio y Cuenta de dos presidencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De 2017 a 2023 fue asesor de un magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF en asuntos relacionados con la Comisión de Venecia, cambio tecnológico y democracia.

INE declara validez de la elección de ministros y ministras de la SCJN

Durante la tarde del domingo, el Consejo General del INE aprobó la validez de la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de las observaciones señaladas por Arturo Castillo.

Durante la sesión, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió el trabajo realizado para llevar a cabo las elecciones judiciales, a pesar de los obstáculos presentados dentro y fuera del instituto.

Sobre las irregularidades registradas durante la elección, Taddei enfatizó que el organismo tomará medidas para evitar que estas se repitan en futuros procesos. El INE resolvió de manera unánime excluir los casos observados, con el fin de no afectar los resultados obtenidos en el 99 por ciento de las casillas.

La presidenta del INE calificó como “lamentable” la propuesta de definir la validez de la elección con base en lo ocurrido en sólo 818 casillas. Señaló que dicha postura hubiese representado un incumplimiento de las atribuciones del organismo.

“Pretender no declarar la elección por 800 casillas —de las cuales no tenemos certeza ni dictámenes—, cuando la prisa y el tiempo nos llevan a validar y reconocer prácticas que no deben existir frente a miles que son totalmente confiables, poner en duda en este momento la integridad me parece una situación extrema y lamentable para todos los que aquí trabajamos”, comentó la presidenta del INE.