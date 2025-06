INE se ‘hace bolas’ con magistrados de circuito: ¿Por qué no valida los resultados de la elección judicial?

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la sesión que tenía programada para este jueves en la que definiría a cuántos candidatos les anularía el triunfo por no cumplir con la calificación mínima de 8 en la licenciatura en Derecho.

La sesión se suspendió debido a que los consejeros electorales no se ponen de acuerdo sobre cuál es la metodología que el INE debe emplear para garantizar que los ganadores cumplan con los requisitos de elegibilidad.

¿Cuántos candidatos no cumplían con el 8 de promedio?

La noche del miércoles el INE declaró un receso en la sesión en la que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, anunció que tras una revisión detectaron que sólo Edén Wynter Meillón Walter no acreditaba el promedio de 8 en la licenciatura y por ello sólo sería a él al que se le negaría el triunfo, no obstante la consejera Claudia Zavala dijo que Tomás Enrique Sánchez Silva y Arturo Manuel Fernández Abundiz tampoco lo cumplían.

El Consejo General se enfilaba a bajar a los tres candidatos cuando la consejera Carla Humphrey reclamó que no se haya hecho pública la metodología que empleó la Dirección Jurídica del INE para decidir que no se exigiría a los candidatos una calificación mínima de nueve en las materias relacionadas con la especialidad a la que postularon, tal y como lo exige la Constitución, y ante la duda, la consejera Taddei declaró el receso en la sesión que hasta el momento no tiene fecha para reanudarse.

La consejera Humphrey advirtió por la tarde del miércoles que había al menos 37 casos de candidatos que no cumplían con la calificación mínima, tanto para la licenciatura como en la especialidad, y propuso al consejero declarar inelegibles a dichos candidatos; sin embargo, ante la duda sobre qué es lo que se votó, se decidió el receso.

En la sesión del miércoles, el consejero Uuc-kib Espadas reveló que la Dirección Jurídica del INE pretendía redondear hacia arriba la calificación de candidatos para que asumieran el cargo, es decir, que pasaran ‘de panzazo’, no obstante, advirtió que el INE no puede inventarse criterios para no cumplir a la letra lo que la Constitución exige.

“No estamos en una negociación de calificaciones, no estamos en un acuerdo convencional, los números son lo que son. Y si la ley pone un límite, el límite es ese”, sostuvo.

Elección judicial: ¿Qué pasará ahora?

Al retrasarse la declaración de validez, el INE no puede entregar las constancias de mayoría a los ganadores de magistraturas de circuito y, por lo tanto, los candidatos que quedaron en segundo lugar no pueden impugnar el triunfo, pues es hasta que reciben el documento que son considerados candidatos electos.

También se retrasa la declaración de validez de la elección de jueces de distrito, en donde la presidenta del INE advirtió que hay al menos tres casos de candidatos que no cumplen con el promedio mínimo y, por lo tanto, son inelegibles para el cargo.

El retraso también complica la logística, pues los 400 magistrados y 300 juegos electos tienen que trasladarse desde todo el país a la Ciudad de México para recibir la constancia.