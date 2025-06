Organizaciones ciudadanas impugnan elección judicial; solicitan nulidad

Organizaciones de la sociedad civil acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) a impugnar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la inducción sistemática del voto a través de ‘acordeones’ y demás irregularidades que se presentaron en el proceso.

Gabriela Sterling, directora de Poder Ciudadano, explicó en conferencia de prensa que en sus impugnaciones solicitan la nulidad de las tres elecciones ante el cúmulo de irregularidades que hicieron de la elección judicial un proceso no democrático.

“Este proceso electoral está plagado de vicios e irregularidades (...) Lo que vimos a plena luz del día (en la jornada electoral) fue la presencia masiva de la inducción al voto, del acarreo, el embarazo de urnas, el uso de recursos públicos, la intromisión gubernamental, la injerencia de partidos y actores políticos que debían haberse quedado a un lado. Seamos claros, si el voto es inducido no puede ser un voto libre y razonado. Si no es un voto libre, entonces no se trata de una elección democrática”, afirmó.

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, dijo que la impugnación que presentan no es mediática, sino sólida, pues incluye como pruebas ‘acordeones’ físicos que se repartieron en todo el país y detalles de la estrategia que se empleó para su reparto.

El especialista electoral exigió al Tribunal Electoral un pronunciamiento firme sobre el tipo de elecciones que se deben permitir en el país, pues acusó que la elección judicial estuvo viciada de origen.

“En este caso se violó la equidad, la certeza, la integridad general de la elección. Desde un inicio no había reglas claras, se fue improvisando desde los procesos de evaluación, lo vimos como fueron procesos de evaluación mal hechos, deficientes”, dijo.

En cuanto a la impugnación de la Sala Superior del TEPJF, Espinosa Silis dijo que le corresponde resolverla a la Suprema Corte e hizo la misma exigencia que al Tribunal Electoral.

En tanto, Miguel Meza, director de la organización Defensorxs, acusó que el resultado de la elección “fue determinado por una intervención ilegal de la Presidencia de la República, de los gobernadores de los estados y del partido oficialista”.

Además, anunció que están buscando a los candidatos que quedaron en segundo lugar para que impugnen los triunfos de candidatos cuestionados que se colaron al Poder Judicial, como las dos integrantes de la iglesia de La Luz del Mundo que serán juezas en Jalisco.