¿Caso CAME influirá en confianza al sector de ahorro y crédito popular?: Esto dice Moody’s

El reporte expuso que el proceso de CAME es importante para las condiciones de financiamiento del resto de las Instituciones Financieras no Bancarias en 2025.

La suspensión de operaciones de la Sofipo Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) tendría impactos limitados en el sistema financiero por su tamaño, pero el buen funcionamiento del seguro de depósitos y la cobertura a sus ahorradores será clave en la confianza al sector, señaló Moody’s México.

En una nota de análisis, recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino a la financiera popular con carácter de gerencia, la cual representaba la octava Sofipo más importante de este sector, con activos por cerca de tres mil 160 millones de pesos a diciembre de 2024.

Enfatizó que existe un seguro de depósito otorgado por el Fondo de Protección de Sofipos y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), el cual cubre hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS), cerca de 212 mil 122 pesos.

Dado que CAME reportó una captación tradicional por mil 600 millones de pesos y un poco más de 1.3 millones de ahorradores hasta 2024, sería un ahorro promedio de poco más de mil pesos, lo que protegería a la mayoría de los afectados, dijo.

“No obstante, al cierre de diciembre de 2024, Prosofipo reportó tener activos líquidos por poco más de 594 millones de pesos, lo que no sería suficiente para poder cubrir a todos los acreditados, sin considerar que aquellos que mantienen más de 25 mil UDIS en inversión, no tendrían cubierta la parte excedente”, alertó.

Ante esta situación, Moody’s Local México sostuvo que el gobierno federal está facultado para realizar aportaciones que fortalezcan la condición actual del Prosofipo.

“También consideramos que, a pesar de las noticias de suspensión de operaciones de CAME, el sector Sofipo se encuentra aún bien capitalizado con un Nivel de Capitalización (NICAP) de 197.4 por ciento durante abril 2025”.

Impacto en financieras no bancarias

Bajo este contexto, el reporte expuso que el proceso de CAME es importante para las condiciones de financiamiento del resto de las Instituciones Financieras no Bancarias en 2025. En particular para aquellas que tienen facultad para captar depósitos del público ahorrador.

Recordó que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) han atravesado por una coyuntura de financiamiento complicada que se ha mantenido durante los últimos tres años.

“Consideramos que el ‘Plan México’ puede facilitar el acceso de las Sofomes a mayor financiamiento en 2025. Otro mitigante que puede despresurizar las condiciones de financiamiento de las financieras no bancarias es el ciclo acomodaticio del Banco de México (Banxico) que ha venido reduciendo sus tasas de interés”.

Óscar Cruz, vicepresidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), señaló en entrevista que los problemas de liquidez y con los ahorradores de un intermediario financiero no bancario afecta a todo este sector, aunque el objetivo de las instituciones sean distintas, tal y como ocurre con CAME.

“Es una pregunta de cajón con los fondos nacionales e internacionales, con la banca de desarrollo. Hemos demostrado que no es un tema sistémico. Es un tema ajeno a la figura Sofom y también ajeno a la figura Sofipo. Es un tema de administración de esta empresa. Desgraciadamente, sí contamina el sector financiero”.