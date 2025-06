La historia se repite con CAME

Pasaron exactamente diez años, y la historia se está repitiendo en que una sociedad financiera popular (Sofipo) conocida y que ofrecía buenos rendimientos, es intervenida y se encamina a la liquidación, dejando a miles de ahorradores con el miedo de cuándo recuperarán sus ahorros, antes Ficrea y ahora CAME.

Jesús de la Fuente Jesús de la Fuente (Especial)

Desde hace meses ya se esperaba este golpe a sus ahorradores, que si bien, tienen cubierto hasta 25 mil Unidades de Inversión por el seguro que tienen las Sofipos, eso no quita el mal sabor de boca y el proceso que tendrán que vivir para recuperar su dinero, y quienes tengan más de ese monto, a esperar, casi sin esperanzas poder recuperar lo que invirtieron.

En el caso de CAME, las autoridades financieras omitieron poner cuántos son los afectados, y es que las cifras, ofrecidas de manera pública por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que lleva Jesús de la Fuente, no coinciden con los datos que dio la Sofipo en las reuniones en Gobernación, ni con datos que también tenían las autoridades hacendarias, así que se tiene que esperar.

Sin una supervisión adecuada y vigilancia cercana y estricta, parece que es un tema que se repetirá en esta industria, pero también la falta de compromiso de legisladores y las mismas autoridades de no poner en marcha modificaciones que quedaron en la “congeladora” legislativa del Senado, desde febrero de 2015, en que Hacienda presentó un paquete reformas para este sector, que simplemente quedaron bloqueadas y que quizás sea momento de retomar.

Esas reformas, hubieran evitado el grave problema en que aquellos ahorradores de las Sofipos que envían más de 25 mil UDIs (unos 212 mil pesos) a estas figuras perdieran el excedente de esa protección, porque la propuesta obligaba a los ahorradores que excedían de ese monto a llevar su dinero a bancos, en donde el seguro de depósito es de más de 400 mil UDIs.

También la propuesta de reforma al Régimen Legal del Sector de Ahorro y Crédito Popular establecía las medidas claras de que estas figuras buscan atender a la población de menos recursos y que en promedio tienen ahorros de máximo 5 mil pesos, para quienes un seguro de 25 mil UDIs es suficiente, pero dado las tasas de interés que ofrecen para atraer más clientes y tener recursos para prestar o destinar a otros fines, clientes con más recursos abrieron sus cuentas en las Sofipos, y son muchos los que hoy están afectados, al confiar en ellas, y porque también pocos bancos ofrecen tasas de rendimiento de esos niveles.

La propuesta incluía fortalecer la vigilancia por parte de la CNBV, algo que a todas luces no pasó, que el IPAB administrará el fondo de protección, y no como está ahora, con la finalidad de hacer más eficiente la entrega del dinero ahorrado hasta por 25 mil UDIs, pero la parte más importante también para otorgar justicia a los afectados es ejecutar sanciones penales a directivos que no cumplieron con vigilar y llevar una buena dirección de la figura, nada de eso se hizo, y hoy la historia se repite.

Rescate laboral de migrantes

La situación para los mexicanos indocumentados en Estados Unidos sigue complicándose. Las redadas han hecho que muchos dejen de asistir a sus trabajos ante el temor de ser detenidos, otros han sido deportados y otros tantos han optado por regresar de manera voluntaria.

Francisco Cervantes (Especial)

Ante este panorama, ya el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que preside Francisco Cervantes tiene un plan listo para abrir vacantes para mexicanos repatriados en sectores como turismo, agricultura y construcción.

Así como en pandemia, que se esperaba el regreso de mexicanos ante la falta de trabajo, ahora tienen el programa “México te braza” en donde el sector privado ha abierto más de 70 mil vacantes en 381 empresas en puestos desde operativos, técnicos, especializados y para profesionistas.

Las vacantes están ofertadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y se busca tener la oferta laboral para sectores como construcción y agricultura, en donde la mano de obra mexicana es calificada.

El perfil de los mexicanos devueltos corresponde en 93 por ciento a mayores de 18 años y entre las entidades de origen de los repatriados destacan Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca con el mayor volumen.

Los mexicanos devueltos desde Estados Unidos fueron 40 mil 592, quienes aceptaron alguno de los programas de apoyo del gobierno de México, de Canadá fueron 456 de enero a abril, según el reporte estadístico de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas del Instituto Nacional de Migración.

Pensión de IMSS a viudas y mamás

Todo indica, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) que lleva Zoé Robledo pronto tendrá que cambiar algunos de los criterios con los que aplica el pago de la pensión o algunas prestaciones a los deudos de sus derechohabientes, ya que en estos días se revisará el Amparo Directo 826/2025 que trata el tema.

La revisión estará a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y tiene como origen la demanda que puso una mamá de 90 años con enfermedades, para buscar tener una parte de la pensión que le fue otorgada a la viuda de su hijo.

El amparo busca determinar si el artículo 14, inciso C, del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social es violatorio de los derechos de igualdad, no discriminación y seguridad social, previstos en los artículos 1 y 123 constitucionales, por contemplar que sólo en caso de no existir viuda, viudo, concubina, concubinario o huérfano con derecho a la pensión, se pensionará a cada uno de los ascendientes del trabajador

El caso se originó en Oaxaca, en la que una persona reclamó al IMSS la declaración como única y legítima beneficiaria de los derechos laborales de su concubino y cónyuge fallecido y el pago de diversas prestaciones y pidió proporcionar los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados en sus archivos del extinto trabajador.

El IMSS informó que en su base de datos encontró registro de matrimonio a favor de una mujer, pero también como beneficiaria a la madre del extinto trabajador, quien manifestó su interés de ser tomada en cuenta en la designación de beneficiarios de su extinto hijo, por lo que se reconocía a ambas personas, la madre y la esposa del trabajador fallecido como posibles beneficiarias de la pensión.

Sin embargo, la autoridad judicial determinó que se debía otorgar a la esposa, la pensión de viudez, así como el resto de los conceptos y cantidades correspondientes, y no así a la madre del trabajador fallecido.

Debido a que la madre de 90 años y con discapacidad fue excluida, se promovió el amparo que fue aceptado por la SCJN, y ahora la Segunda Sala, tendrá que definir si se revoca la sentencia, si se ampara y protege a la mamá del trabajador, sin duda un tema que puede significar cambios en este ámbito.

Marcaje personal en Pemex

Víctor Rodríguez (Especial)

Son muchos los frentes abiertos que tiene Pemex a cargo de Víctor Rodríguez en temas de rendición de cuentas y personal que ha sido contrado, pero también llama la atención que incluso con evidencias de accidentes como el ocurrido en el pozo Ixtal-A y las múltiples auditorías que han señalado sobrecostos en campos como Nanik, Sihil, Konen, Iklum y Amextlan, hasta ahora ni el Órgano Interno de Control ni la Dirección General de Pemex han hecho públicos avances significativos en las investigaciones.

Esta es una historia que tiene varios actores en el frente, que ya iremos contando.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.