Nuevos ministros de la SCJN: ¿Por qué Hugo Aguilar Ortiz no usará la toga tradicional de los ministros?

El INE dará a conocer los resultados finales de la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, en la que se definirá a los ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual será presidida por el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien obtuvo el mayor número de votos durante la contienda electoral.

Hugo Aguilar Ortiz es reconocido como un defensor y promotor de los derechos indígenas. Durante su campaña electoral, enfatizó que una de sus primeras decisiones al asumir funciones como ministro será no utilizar la toga en la Sala Superior de la SCJN.

El exfuncionario del INPI durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha declarado que no usará la vestimenta característica de los jueces como un gesto simbólico, a petición de las comunidades indígenas.

“Es algo que me pidieron de manera reiterada en los pueblos que visité, que no me convierta en un funcionario tradicional”, expresó el posible nuevo presidente de la Suprema Corte durante su campaña electoral.

¿Por qué los ministros de la SCJN usan toga?

La decisión de Hugo Aguilar Ortiz no solo rompería con una tradición dentro de la Suprema Corte, sino que también contraviene lo establecido en un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual obliga al uso de la toga en las audiencias públicas del Máximo Tribunal.

De acuerdo con el decreto, publicado el 8 de abril de 1941, la toga que deben utilizar los ministros de la SCJN debe ser de “seda mate negra, con cuello, vueltas y puños de seda brillante del mismo color”.

Hugo Aguilar Ortiz ha señalado que evitará el uso de la toga para no repetir los errores de otras personas indígenas que, tras alcanzar importantes cargos judiciales, terminaron por olvidar sus orígenes.

“La verdad es que es una cosa que yo recibí de manera reiterada en los pueblos: que yo no me convierta en un funcionario tradicional. Porque ya hemos tenido casos en donde personas indígenas ocupan algún escaño, ocupan algún espacio de poder y se pierden, se olvidan de sus bases”, comentó a medios durante su campaña.

Otra de las propuestas del nuevo ministro, que también rompe con las tradiciones de la Suprema Corte, consiste en llevar las audiencias públicas directamente a las comunidades indígenas. Esta iniciativa busca emitir resoluciones basadas en realidades concretas, y no únicamente en formalismos legales, con el fin de acercar la justicia a los contextos locales.

¿Qué otro candidato a la SCJN dijo que evitará el uso de la toga?

Aguilar Ortiz no es el único candidato a la SCJN que ha expresado su intención de no utilizar la vestimenta clásica de los ministros. Arístides Rodrigo Guerrero García también ha manifestado esa intención como símbolo de representación de las comunidades indígenas.

Guerrero García ha manifestado su intención de portar, durante las audiencias de la Suprema Corte, el traje ceremonial tradicional de Tenejapa, Chiapas, como símbolo de respeto y representación cultural. Durante su campaña, se le vio portar dicha indumentaria —conocida como Chuj— en diversas visitas a comunidades indígenas, reforzando su compromiso con una justicia cercana e inclusiva.

Arístides Rodrigo Guerrero García, también conocido como ‘el ministro Chicharro’ debido a su peculiar eslogan de campaña, podría ocupar un lugar en la Suprema Corte al haber conseguido más de 3 millones 398 mil votos en las pasadas elecciones judiciales, ubicándose en el cuarto lugar entre los candidatos hombres.

De confirmarse los resultados, y de acuerdo con lo dicho por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la presidencia de la Suprema Corte la asumiría Hugo Aguilar Ortiz al obtener más de 6 millones de votos, superando a la actual ministra Lenia Batres Guadarrama.