Sheinbaum minimiza votos nulos en la elección judicial: ‘La gente tiene derecho’

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el número de votos nulos registrados en la elección judicial y, al mismo tiempo, se congratuló de que el nuevo presidente de la Corte será el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien, dijo, obtuvo 6 millones de sufragios, “más votos que el PRI” en 2024.

“La gente tiene derecho a anular su voto. El tema aquí es quién va a ser el presidente de la Corte, pues tuvo más de 6 millones de votos. Imagínense”, dijo en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

No obstante, si bien la participación ciudadana en la elección de ministros alcanzó 12.95% (dato que se obtiene de multiplicar por 100 el número de personas que votó, 12 millones 878 mil 433, y dividirlo entre las 99 millones 434 mil 918 actas computadas), de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, los votos nulos cerraron en 12 millones 460 mil 339, equivalente a 10.9% del total de sufragios emitidos, y recuadros no utilizados fueron 14 millones 40 mil 909, es decir, 12.1%.

La titular del Ejecutivo, quien señaló que nunca planteó algo distinto y sería el INE quien defina la presidencia de la Corte, consideró que Aguilar Ortiz es “muy buen abogado, es un hombre modesto, con enorme inteligencia y sensibilidad social”.

“Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, muy buen abogado; tengo el privilegio de conocerlo, no solamente sobre temas relacionados con los pueblos originarios, sino, en general, tiene un amplio conocimiento”.

La presidenta resaltó que existe mucho “racismo” y “clasismo” contra Aguilar Ortiz, quien ha dicho que, en lugar de toga, usará los textiles tradicionales.

“El tema aquí es esta cosa de que ‘cómo no va a usar toga, es terrible que no use toga’, ¿qué tiene de malo que use textiles bordados hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces en el fondo hay un profundo racismo y clasismo”, aseguró.

El activista defensor de derechos humanos Joaquín Galván señaló que Hugo Aguilar “lleva casi 20 años operando para el gobierno, no para los pueblos”.

En X, consideró que Aguilar Ortiz “no es ningún nuevo Benito Juárez ni ninguna otra tontería idealizante”, sino una persona que no está exenta de ser cuestionada por su ejercicio dentro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.