SAT ‘se queda corto’ en ISR: Recaudación tributaria cae 1.6% en el primer cuatrimestre del 2026

Caen ingresos tributarios en México; ISR no alcanza meta de Hacienda (Fotarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Los ingresos tributarios del sector público entre enero y abril de 2026 sumaron 2 billones 70 mil 803 millones de pesos, cifra que representó una caída real de 1.6 por ciento frente al mismo periodo de 2025, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El monto también quedó por debajo de lo proyectado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 por 40 mil 157.8 millones de pesos. El pronóstico oficial para los primeros cuatro meses del año ascendía a 2 billones 110 mil 960.8 millones de pesos.

En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), la autoridad tributaria precisó que entre enero y abril de 2026 recaudó 1 billón 148 mil 841 millones de pesos.

Sin embargo, la LIF 2026 contemplaba ingresos por ISR de 1 billón 204 mil 309.2 millones de pesos, por lo que la captación quedó 55 mil 468.2 millones por debajo de lo previsto.

Caída del ISR, vinculada a la desaceleración de la economía

Víctor Gómez Ayala, director de análisis económico de Finamex, consideró que el escenario de ingresos para Hacienda enfrenta mayores complicaciones, debido al deterioro en sectores clave de la economía.

Las manufacturas acumulan, al cierre de marzo, cuatro trimestres negativos o de estancamiento, mientras la construcción registra tres trimestres consecutivos de retroceso.

“Son sectores de alta densidad de empleo formal y utilidades empresariales gravables. La señal del ISR sí tiene un vínculo claro con la desaceleración económica”, advirtió.

Añadió que la caída anual de 16 por ciento en la recaudación del ISR durante marzo tiene un componente relacionado con la base de comparación, debido a que marzo de 2025 registró niveles extraordinariamente altos. Sin embargo, consideró incorrecto atribuir el deterioro únicamente a ese factor estadístico.

“Con un primer trimestre con caída trimestral de 0.6 por ciento y manufacturas y construcción deprimidas, la base gravable del ISR está operando por debajo de lo que programó Hacienda en la Ley de Ingresos de la Federación 2026”, enfatizó Gómez Ayala.

IVA e IEPS reporta incremento de recaudación

El reporte del SAT indicó que la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó 562 mil 319 millones de pesos, lo que representó un incremento nominal de 25 mil 111 millones respecto al mismo periodo de 2025.

La captación del IVA superó en 30 mil 84.1 millones de pesos lo programado en la LIF 2026, que estimaba ingresos por 532 mil 234.9 millones de pesos.

Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el SAT obtuvo 251 mil 592 millones de pesos, es decir, 37 mil 320 millones más que en el mismo lapso de 2025.

La recaudación de IEPS también quedó por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos, al superar en 7 mil 521.4 millones de pesos el cálculo oficial de 244 mil 70.6 millones.