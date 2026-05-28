Boletos para Stray Kids en CDMX: Fecha de la venta, precios, paquetes VIP y cómo conseguir entradas

Para la venta de los boletos para el concierto de Stray Kids en México, no habrá preventa y sólo estarán disponibles en venta general. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Las fans del K-pop deben estar que brincan de la alegría: primero tuvieron a la famosa banda BTS, incluso con un encuentro con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, y ahora verán el regreso de Stray Kids a México, concierto para el que ya se anunciaron la fecha y el costo de los boletos en el Estadio GNP.

El concierto de Stray Kids en la CDMX, parte de su proyecto STRAYCITY, genera alta expectativa entre los seguidores del K-pop en el país, luego de su última visita en 2025 como parte de su gira dominATE World Tour.

Ticketmaster y Ocesa dieron a conocer la fecha de la venta general de boletos, así como la información sobre los paquetes VIP para el concierto del próximo 25 de septiembre.

¿Cuándo es la venta y cómo comprar los boletos de Stray Kids en México?

La venta general de boletos para el proyecto STRAYCITY en la CDMX comenzará este jueves 29 de mayo a las 14:00 horas a través de la aplicación y la página oficial de Ticketmaster.

Para el concierto no habrá preventa de artista, por lo que esta será la única oportunidad inicial para adquirir entradas. La venta de los paquetes VIP también iniciará de forma simultánea.

El proceso se realizará mediante fila virtual de Ticketmaster, donde los usuarios podrán ingresar a una sala de espera hasta 30 minutos antes del inicio.

Una vez comenzada la venta, el sistema asignará de manera aleatoria el turno de acceso. Cada persona podrá comprar hasta seis boletos para el show de Stray Kids.

¿Cuáles son los precios para los boletos de Stray Kids en CDMX?

Los precios para STRAYCITY en CDMX en el Estadio GNP Seguros varían según la zona y la cercanía al escenario. Las entradas más accesibles rondan los 1,363 pesos, mientras que los boletos más caros, sin contar los paquetes VIP, alcanzan hasta 9,795 pesos en zonas Platino.

El desglose general de precios para ver a Stray Kids, integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, es el siguiente:

Platino A : 7,563 a 9,795 pesos

: 7,563 a 9,795 pesos Platino B : 6,819 a 7,501 pesos

: 6,819 a 7,501 pesos Platino C : 6,075 a 6,682 pesos

: 6,075 a 6,682 pesos Platino D : 5,207 a 5,728 pesos

: 5,207 a 5,728 pesos Platino E : 4,463 pesos

: 4,463 pesos Zona GNP : 4,463 a 5,989 pesos

: 4,463 a 5,989 pesos Verde : 3,471 a 4,582 pesos

: 3,471 a 4,582 pesos Naranja B : 2,727 a 4,086 pesos

: 2,727 a 4,086 pesos Verde C : 2,231 a 2,633 pesos

: 2,231 a 2,633 pesos Naranja C : 1,363 a 1,567 pesos

: 1,363 a 1,567 pesos General B : 1,859 pesos

: 1,859 pesos PCD: 1,859 pesos

Los precios ya incluyen cargos por servicio; sin embargo, se añadirá un cargo adicional de 50 pesos por orden al momento de la compra.

¿Qué incluyen y cuánto cuestan los paquetes VIP para el show de Stray Kids?

Además del acceso al show de Stray Kids, los paquetes VIP incluyen beneficios como entrada anticipada al recinto, acceso temprano a la venta de mercancía oficial, check-in exclusivo con atención dedicada, artículos conmemorativos (lanyard y regalo VIP), así como zonas y procesos preferenciales. Los costos de estas entradas son:

VIP Platino A : 11,508 pesos

: 11,508 pesos VIP Platino B: 10,764 pesos

¿Cuándo es el concierto de Stray Kids en la CDMX?

El concierto de Stray Kids en Ciudad de México se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

STRAYCITY es un formato distinto al concierto tradicional, ya que funciona como una experiencia tipo festival que incluye artistas invitados y permite a los asistentes interactuar de forma más libre con el entorno del evento.

Para la fecha en México, se contempla la participación de artistas como NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, lo que convierte esta parada en una de las más especiales dentro de la gira por Latinoamérica.

¿Cuáles son las recomendaciones para la venta de boletos de Stray Kids en la CDMX?

Ante la posible alta demanda en la compra de los boletos para el show de Stray Kids, se recomienda a los fans evitar abrir múltiples pestañas o dispositivos durante el proceso de compra, así como no actualizar la página mientras se encuentren en la fila virtual.

Las autoridades del evento también advierten sobre la reventa y la existencia de boletos especulativos en sitios no oficiales, por lo que la única forma segura de adquirir entradas es a través de los canales oficiales de Ticketmaster.

Debido al interés generado por el regreso del grupo, no se descarta que los boletos se agoten rápidamente, por lo que se aconseja prepararse con anticipación para el inicio de la venta.