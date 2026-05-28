DPR IAN dará concierto gratis por el Mundial 2026: Fecha, sede y todos los detalles

Los boletos preferenciales para ver a DPR IAN estarán a la venta desde el primero de junio en Ticketmaster. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

El Mundial 2026 no solo será especial para México porque el partido inaugural se jugará en la cancha del Estadio Banorte, también debido a que se realizarán diferentes FIFA Fan Festival en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Esta última sede mundialista ‘tiró la casa por la ventana’, debido a que además de anunciar un cartel con bandas como Imagine Dragons, este jueves Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que DPR IAN será parte del line up.

El cantante australiano de ascendencia surcoreana es el artista sorpresa del cartel y la mejor noticia es que el espectáculo —como todos los demás del FIFA Fan Festival de Monterrey— tendrá una zona para ver el show sin costo.

Concierto gratis de DPR IAN: ¿Cuándo y dónde será el show del FIFA Fan Fest?

El gobernador de Nuevo León explicó que el concierto de DPR IAN será el martes 23 de junio en la sede del FIFA Fan Festival de Monterrey: el icónico Parque Fundidora, recinto conocido por albergar eventos como el Tecate Pa’l Norte.

Fecha : 23 de junio del 2026

: 23 de junio del 2026 Sede : Parque Fundidora

: Parque Fundidora Evento: FIFA Fan Festival de Monterrey

El espectáculo de DPR IAN será en el escenario LIVE, un espacio que cuenta con una zona preferente y otra general; esta última permitirá el acceso gratuito para todas las personas.

Hasta ahora no se han dado a conocer los horarios para el concierto de DPR IAN; sin embargo, te recomendamos estar al tanto de las redes sociales del evento para conocer todos los los detalles.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para DPR IAN en la zona preferente?

La zona preferente del escenario LIVE tendrá un costo adicional, ya que no solo permitirá disfrutar del concierto de DPR IAN con una mejor vista, el acceso también incluirá beneficios como:

Baños privados con aire acondicionado

Área de descanso con mesas comunes

Barras de bebidas exclusivas

Carril exclusivo de entrada al evento

Cabe señalar que, además, al comprar tu boleto tendrás acceso garantizado, debido a que en la zona gratuita habrá cupo limitado.

Las entradas para el show del intérprete de ‘The Show’ y ‘Don’t Go Insane’ saldrán a la venta a través de Ticketmaster el próximo primero de junio. Hasta este momento, se desconoce cuánto costarán.

¿Qué otros artistas estarán en el FIFA Fan Fest de Monterrey?

El FIFA Fan Fest de Monterrey contará con cuatro conciertos masivos a cargo de Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias, quienes se presentarán en el escenario Estadio.

Además, en el LIVE, donde se realizará el concierto del cantante australiano, se presentarán diferentes artistas de todos los géneros, ya que van desde el urbano hasta el regional mexicano. Los cantantes y fechas son las siguientes:

La Leyenda — Jueves 11 de junio

De Parranda — Viernes 12 de junio

Caballo Dorado — Domingo 14 de junio

Genitallica — Jueves 18 de junio

Costumbre — Viernes 19 de junio

El Gran Silencio — Sábado 20 de junio

Toy Selectah — Martes 23 de junio

Los KDT’s de Linares de Homero Guerrero Jr. — Sábado 27 de junio

The Clssx — Lunes 29 de junio

3BallMTY — Martes 30 de junio

Jumbo — Viernes 3 de julio

El Malilla — Sábado 4 de julio

Los Payasonicos — Domingo 5 de julio

MC Davo — Viernes 10 de julio

La Sonora Dinamita — Sábado 11 de julio

Kevis & Maykyy — Sábado 18 de julio

Para todos ellos habrá una zona general con acceso gratuito, así como una preferente para la que sí se deberá pagar un extra. Todas las entradas para estos shows ya están disponibles en Ticketmaster.