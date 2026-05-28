Violencia feminicida sacude Mérida: Tres ataques contra mujeres en menos de una semana

En menos de una semana se han documentado al menos dos feminicidios en Mérida, Yucatán.

Mérida, Yucatán.- Una mujer resultó gravemente herida la mañana de este jueves tras ser atacada con arma de fuego en el fraccionamiento Las Américas, al norte de Mérida, hecho que activó el código rojo entre las corporaciones de seguridad y los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la calle 45-D por 126, donde vecinos reportaron detonaciones al número de emergencias 911.

Testigos indicaron que, tras el ataque, observaron a una persona lesionada sobre la vía pública, por lo que solicitaron apoyo inmediato de paramédicos y corporaciones de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal de emergencia arribaron al sitio para estabilizar a la víctima, quien presentaba heridas de bala. Posteriormente fue trasladada a un hospital bajo un fuerte resguardo policial debido a la gravedad de sus lesiones.

Antes de su traslado, la mujer habría aportado algunos datos que podrían ayudar en la identificación del atacante, quien habría huido del lugar a bordo de una motocicleta.

Esto sirvió a la SSP para instalar puestos de revisión en las entradas y salidas de dicho fraccionamiento, así como en distintas zonas a la redonda, enfocados principalmente en la revisión de mochilas de motociclistas.

De igual forma, elementos de la Unidad de Drones de la Policía Estatal de Investigación realizaron sobrevuelos en la zona del ataque y solicitaron videos de las cámaras de vigilancia particulares de los alrededores.

De manera extraoficial, trascendió que el caso podría estar relacionado con un posible conflicto de pareja, ya que el sospechoso presuntamente contaba con restricciones legales para acercarse a la víctima. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Aumentan casos de violencia feminicida en la capital yucateca

La agresión registrada este jueves en el fraccionamiento Las Américas ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en Mérida, donde en menos de una semana se han documentado al menos dos feminicidios.

El caso más reciente se reportó la tarde del miércoles en la colonia San José Tecoh, al sur de la capital yucateca, donde una mujer fue asesinada dentro de un predio tras ser atacada con un cuchillo. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima murió desangrada a consecuencia de las heridas ocasionadas en el cuello.

Una mujer resultó lesionada por disparo de arma de fuego en el fraccionamiento Las Américas, en Mérida. (grupo Vecinos del Fraccionamiento Las Américas)

Tras recibir el reporte, la SSP desplegó un operativo en la zona y localizó al presunto responsable, quien cayó del techo de una vivienda cercana mientras aparentemente intentaba escapar.

El sujeto, identificado como Juan H.G., coincidía con la descripción proporcionada inicialmente por testigos, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la FGE por su probable participación en el delito de feminicidio, cuyas investigaciones siguen en curso.

Este caso se suma al feminicidio ocurrido el pasado domingo 24 de mayo en el fraccionamiento Real Montejo, al norte de Mérida, donde una mujer identificada como S.N.V.G.S., de 42 años, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el agresor, identificado como A.S.T., de 50 años, también atacó a las dos hijas menores de la víctima, una adolescente de 14 años y una niña de 8, antes de quitarse la vida. Ambas menores permanecen hospitalizadas en estado delicado, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el caso.