Caso de Karen Mariel Juárez: Familia pide a la Fiscalía CDMX que sea investigado como feminicidio

La Familia de Karen Mariel Juárez Romero denuncia la falta de acciones por parte de la Fiscalía CDMX tras su feminicidio.

Familiares de Karen Mariel Juárez Romero piden que su muerte sea investigada como feminicidio, al señalar que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalan el caso como un accidente.

El pasado 8 de febrero, Karen Mariel fue ingresada en estado grave a un hospital, luego de caer de un auto en movimiento en Insurgentes Norte. La joven alcanzó a informar que su pareja la agredió y la arrojó del vehículo. Debido a las graves lesiones, Karen Mariel falleció el 20 de febrero, de acuerdo con la colectiva Abogadas con Glitter.

“Hoy, además del dolor, enfrentamos algo más: la falta de acciones claras por parte de las autoridades. No se han realizado peritajes clave. No se han solicitado grabaciones de cámaras que podrían esclarecer lo ocurrido”, señalaron.

La familia de Karen Juárez Romero convocó a una manifestación para este lunes 20 de abril, a las 7:30 horas, en la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Queremos que el homicidio culposo que dice la Fiscalía que fue un accidente se reclasifique como feminicidio, no hay un imputado, no hay nadie que nos dé acciones que hayan hecho, queremos justicia para mi hija”, apuntó la madre de Karen Mariel.

Claudia Romero Mecalco, madre de la joven, narró a medios de comunicación este lunes que Karen Juárez Romero fue arrojada del carro en movimiento y por este hecho perdió ambas piernas, que le fueron amputadas. “Ella estuvo 13 días en agonía y murió el 20 de febrero. Este homicidio ocurrió en Circuito (Interior)”.

De acuerdo con la madre, la Fiscalía ha argumentado que deben presentar pruebas ellos mismos: “que nosotros acreditemos, que nosotros hagamos su trabajo, que nosotros comprobemos las cámaras y que nosotros digamos que él fue, que acreditemos la participación del presunto responsable siendo que es su trabajo de ellos”.

Claudia Romero señaló que las amigas de Karen Mariel no asisten a las protestas pues han sido presuntamente amenazadas por quien fuera pareja de la joven, Jesús Fernando.

En México, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio, de acuerdo con cifras oficiales que señalan que entre 2018 y 2025 se registraron más de 26.600 homicidios de mujeres, de los cuales solo 6 mil 781 fueron clasificados bajo ese delito.

La protesta de la familia de Karen Mariel Juárez ocurre también luego de que la semana pasada ocurriera del feminicidio de Edith Valdés, de 21 años. El dicho caso, la familia de Edith acudió a denunciar la desaparición de la joven y la Fiscalía capitalina apuntó que no podía iniciar la búsqueda hasta 72 horas después, además de que un agente presuntamente solicitó dinero para agilizar las investigaciones.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya investiga si hubo un caso de corrupción o de obstrucción de la justicia por parte de los funcionarios que recibieron el caso. Un agente fue separado de su cargo.

Por el feminicidio de Edith Valdés fue detenido el vigilante del edificio en el que fue vista por última vez. La Fiscalía de la Ciudad de México rechazó haber fabricado culpables y defendió las pruebas que sustentan la detención del sujeto.

Con información de EFE.