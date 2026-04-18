Así era el modus operandi de Metaxchange Capital, empresa investigada por fraudes piramidales en CDMX

Sandra Echeverría explicó que la empresa Metaxchange Capital “prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco”. (Cuartoscuro).

Luego de que hace unos meses la actriz Sandra Echeverría denunciara que fue víctima de una modalidad de estafa, las autoridades capitalinas informaron que se detuvo a la presunta responsable.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó en la red social X sobre la detención de de Nazaret ‘N’, fundadora y CEO de la compañía Metaxchange Capital.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía, informó en un comunicado en sus redes sociales que la aprehensión tuvo lugar durante un cateo realizado en la colonia Polanco.

En su momento, Echeverría dijo que se había realizado la detención de dos personas presuntamente involucradas en el caso: Patrik ‘N’ y Mariana ‘N’.

¿Cómo es el modus operandi de Metaxchange Capital, empresa que defraudó a Sandra Echeverría?

Alcalde Luján explicó que se detuvo a Nazaret ‘N’ por un esquema de fraude que operaba bajo la fachada de inversiones en la CDMX.

“En este caso, seguimos el rastro del dinero, analizamos la estructura y vinculamos los distintos eventos bajo un mismo patrón. Como resultado, otra persona ya se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva, y una más enfrenta su proceso con medidas cautelares”, dijo.

La empresa ofrecía esquemas de inversión con rendimientos elevados, respaldados —al menos en apariencia— por contratos formales, oficinas físicas y cuentas bancarias.

En una primera etapa, algunos clientes sí recibían pagos, lo que reforzaba la credibilidad del proyecto y motivaba a que más personas invirtieran. Pero con el paso del tiempo, los depósitos comenzaron a detenerse sin explicación clara.

Fue entonces cuando las autoridades detectaron el verdadero funcionamiento detrás del esquema: “Detectamos que los recursos provenían del dinero aportado por nuevas víctimas, lo que configura un esquema tipo Ponzi o piramidal”, detalló Alcalde Luján.

En su testimonio, Sandra Echeverría explicó que la firma “prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco”. Sin embargo, la compañía dejó de cumplir: “Llevan más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado en ellos”, declaró.

¿Qué sabemos de Metaxchange Capital, la empresa que defraudó a Sandra Echeverría?

Al ingresar a su sitio web, Metaxchange Capital se describe como una empresa privada mexicana enfocada en brindar bienestar a sus clientes.

"Cuidamos el patrimonio de nuestros asociados mediante un modelo de negocio sostenible, a través de una asociación en participación y una gestión de riesgos sólida“, detallan.

Explican también que hacen operaciones a través de AVATRADE, ‘uno de los brokers más grandes a nivel mundial’, afirman.

Anexan la historia de la compañía, que comenzó en 2004, cuado desarrollaron su estrategia de operación, en 2012 crecieron sus asociados y en 2021 se multiplicó el valor de sus negocios.

El lema de la empresa presuntamente fraudulenta es ‘Llevar el mayor bien al mayor número’. La dirección de Metaxchange Capital se encuentra registrada en Google Maps en avenida Paseo de la Reforma 509-Piso 35, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Además, en cuanto a las calificaciones, tiene 4.1 de 5 estrellas y las personas, en su mayoría, tienen opiniones positivas.

“Empresa sería y confiable. La recomiendo ampliamente, gente muy seria y profesional. Llevamos 2 años trabajando con ellos y los resultados han sido estupendos. Sin duda seguiré invirtiendo en Metaxchange”, aseguró un cliente,

Se suma “Muchas gracias continúen trabajando para mejorar y sigamos creciendo Juntos”.

Un comentario negativo fue “Pésima experiencia y total desconfianza. Solicité mi devolución en Mayo de 2024 de acuerdo al contrato, pero a la fecha no me han devuelto mi dinero. He intentado contactar a Nazaret Rdz, la Directora General, pero ya no responde”.

En tanto, el perfil de Instragram de la empresa que defraudó a Sandra Echverría era muy activo, pero su última publicación fue en febrero del 2026.

Se trata de un comunicado donde explican que siguen operando de con normalidad y que el equipo estaba atendiendo asuntos legales sin especificar cuáles.