El ‘bra’ levanta las ganancias de Victoria’s Secret: Ventas superan los 1.6 mil mdd

Una tienda de Victoria's Secret en Nueva York. En los últimos cuatro meses, la empresa elevó sus acciones (Foto: Gabby Jones/Bloomberg)

Las acciones de Victoria’s Secret & Co. se dispararon como nunca antes después de que la compañía superara las estimaciones de ganancias y mejorara sus perspectivas, lo que se suma a las señales de que el plan de recuperación de la directora ejecutiva Hillary Super va por buen camino.

La cadena de lencería elevó su previsión de ventas netas anuales a 7 mil 130 millones de dólares, frente al máximo anterior de 6 mil 950 millones.

Victoria’s Secret registró ventas netas de mil 560 millones de dólares en el trimestre finalizado el 2 de mayo, superando las estimaciones de los analistas.

Las ventas comparables del último trimestre y las previsiones para el trimestre actual también superaron las expectativas.

Las acciones se dispararon un 47% —un máximo histórico y la mayor ganancia jamás registrada— al cierre del martes. Aproximadamente el 19% de las acciones negociables de la compañía están en posiciones cortas, según datos de S3 Partners, un nivel que incrementa la volatilidad de los valores.

Con la subida del martes, las acciones de Victoria’s Secret casi han cuadruplicado su valor en el último año, ya que los inversores recompensan los esfuerzos de Super por revitalizar la marca.

¿Qué cambios hizo Victoria’s Secret & Co.?

Las mejores perspectivas demuestran que su estrategia está funcionando, ya que la empresa se centra en los sujetadores y en la marca Pink, dirigida a un público más joven. Recientemente, como parte de su reposicionamiento, la empresa cambió su símbolo bursátil a VSXY.

Super ha tenido que lidiar con la presión de los inversores. La firma de inversión del multimillonario Brett Blundy, BBRC International Pte., ha instado a los accionistas a votar en contra de la presidenta del consejo de administración, Donna James, y ha criticado la gestión de la empresa por las malas decisiones que provocaron años de caída de las ventas.

Esa debilidad parece haber quedado atrás, ya que la empresa registra cuatro trimestres consecutivos de crecimiento de los ingresos anuales.

Los sujetadores de Victoria’s Secret han ganado cuota de mercado, especialmente entre las mujeres de 18 a 44 años, según declaró Super en una entrevista. «

“Nuestras consumidoras son increíblemente sólidas”, añadió, señalando que la marca ha experimentado el mayor crecimiento en las categorías de ingresos anuales inferiores a 50 mil y superiores a 200 mil dólares. Los ejecutivos también destacaron el aumento de las ventas de productos sin descuento durante el trimestre, en su conferencia telefónica con analistas.

El analista de Jefferies, Corey Tarlowe, afirmó que los resultados refuerzan “un claro punto de inflexión en el negocio”, y añadió que Victoria’s Secret está conservando a sus clientes principales a la vez que atrae a otros nuevos.

La votación de los accionistas de Victoria’s Secret está programada para el 11 de junio durante la junta general anual de la compañía.

Super afirmó que solo se ha comunicado con BBRC en las reuniones trimestrales con los inversores. Barington Capital, un inversor activista que anteriormente presionó para que se produjeran cambios en la empresa, se ha desvinculado desde entonces.