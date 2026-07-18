Argentina vs. España: Estas son las supuestas ‘ayudas’ arbitrales al equipo de Lio Messi (Videos)

Antes de la final del Mundial 2026, Argentina y Lionel Messi han recibido marcaciones arbitrales a favor.

La aventura de la Copa del Mundo en tres países, que empezó con el México vs. Sudáfrica, está a horas de terminar. Los ‘FIFAs’, los fans casuales y todos los que nos ilusionamos con el ‘¿y si sí?’ de la Selección Mexicana disfrutaremos del Argentina vs. España en la final del Mundial 2026 y el duelo entre dos estrellas: Lio Messi contra Lamine Yamal.

Pese a que Messi asegura que nadie le regaló nada a Argentina, el camino de la selección albiceleste a la final del Mundial 2026 ha estado marcado por varias polémicas.

Argentina es la selección con más penales a favor, pero eso no es todo. Técnicos rivales y aficionados se han quejado de supuestas ayudas arbitrales a la albiceleste.

El DT de Egipto, Hossam Hassan, criticó el arbitraje e insinuó que la FIFA quería que Lio Messi continuara en la competición. Mostafa Ziko también expresó su inconformidad luego de la victoria de Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Entre las polémicas que rodean a Argentina en el Mundial 2026 están también la investigación del FBI contra la AFA por presunto lavado de dinero y, por supuesto, el festejo de jugadores argentinos porque “Las Malvinas son argentinas”.

Más allá de las polémicas fuera de la cancha, vale la pena revisar las supuestas ayudas de los árbitros a Argentina previo al arranque de la final del Mundial 2026.

Las polémicas arbitrales de Argentina en el Mundial 2026

“Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”, cantaron todos los seleccionados de la albiceleste después de que Argentina eliminó a Inglaterra.

Además de la ilusión por pasar a la final de la Copa del Mundo de la FIFA, Argentina está a un triunfo de un hecho histórico: ser bicampeón del Mundial de manera consecutiva, hazaña que solo Italia (1934 y 1938) y Brasil (Suecia 1958 y Chile 1962) han alcanzado.

Videos publicados en redes sociales muestran al menos cinco jugadas en el Argentina vs. Inglaterra que no fueron marcadas por el árbitro. Una de ellas es el golpe en la nuca que Enzo Fernández le propinó a Anderson en los primeros minutos del partido.

Si bien el árbitro sí marcó la falta a favor de Inglaterra, no expulsó al argentino, quien anotó el gol del empate en ese partido. La jugada incluso provocó dimes y diretes entre Jude Bellingham y Lio Messi.

Otras de las polémicas del Argentina vs. Inglaterra fueron la patada por atrás de Simeone contra Anderson o una entrada violenta por la espalda de Nahuel Molina contra Bellingham.

¿Lio Messi ha recibido ayudas arbitrales?

El debut de Argentina en el Mundial 2026 fue polémico. En su primer partido, algunos aficionados acusaron que el árbitro le perdonó una expulsión a Lionel Messi.

Argentina iba 1-0 en el marcador cuando Messi aparentemente planchó por detrás a un jugador argelino. El árbitro polaco Szymon Marciniak marcó la infracción y el VAR no lo llamó a revisión. Messi ni siquiera fue amonestado.

Lio Messi encabezó la remontada de Argentina contra Inglaterra que llevó a la albiceleste a la final del Mundial 2026. (Xinhua)

La polémica por la FIFA, Argentina y el arbitraje

Durante la fase de octavos de final del Mundial 2026, la Selección de Egipto fue eliminada por Argentina pese a decisiones cuestionables del árbitro y el VAR. Cuando el partido estaba 1-0, el silbante anuló un gol de Mostafa Ziko por una falta de Marwan Attia sobre ‘Licha’ Martínez.

Esa no fue la única controversia. En la jugada previa al gol de la victoria de Argentina. Mohamed Salah reclamó una falta de Julián Álvarez dentro del área que no se marcó y, momentos después, cayó el gol argentino que evitó los tiempos extras.

¿Argentina fue favorecida por el arbitraje?

Los cuartos de final del Mundial 2026 no estuvieron exentos de polémica, gracias a la expulsión del delantero Breel Embolo en el Suiza vs. Argentina. La tarjeta roja apareció en el terreno de juego cinco minutos después de que los europeos habían empatado el partido.

Argentina enfrenta a España en la final del Mundial 2026, con los jugadores de la albiceleste en busca del bicampeonato. (Jia Haocheng)

Un cable de la agencia de noticias AP indica que la clave de la jugada fue que Leandro Paredes fue amonestado por una supuesta falta. La jugada fue revisada con el VAR y se determinó que la tarjeta contra el argentino estuvo mal aplicada. Además, el árbitro descubrió que Embolo incurrió en una actitud antideportiva, por lo que le sacó la segunda tarjeta amarilla y, por ende, fue expulsado.

“El árbitro tomó la decisión equivocada”, dijo el entrenador de Suiza, Murat Yakin. “Sé que va a proteger a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso. Quedar eliminados de esa manera duele mucho”.

A estas jugadas se debe agregar las reacciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cuando Argentina recibía un gol en contra.

¿Dónde y cuándo ver la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina está programada para iniciar en punto de las 13:00 horas de este domingo 19 de julio y se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Además de la cobertura en vivo de El Financiero, los canales de transmisión de la final del Mundial son:

TUDN,

Nu9ve,

Azteca 7,

Azteca Deportes,

ViX,

Las Estrellas, y

Canal 5

Y tu, ¿a qué equipo pusiste como campeón del Mundial 2026 en tu quiniela?