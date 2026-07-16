Milei no quiere ‘echarle la sal’ a Messi: Descarta viaje a NY para final Argentina vs. España

Javier Milei dijo que el Gobierno de Argentina está abierto a que la Selección utilice la Casa Rosada para un posible celebración.

El presidente Javier Milei no viajará a Nueva York para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, sino que verá el partido en la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires por “cábala”.

Consultado sobre si viajaría para presenciar el duelo decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Milei respondió: “De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos (residencia presidencial) como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana”.

Milei mantiene así la línea adoptada por los expresidentes Alberto Fernández (2019-2023) y Cristina Fernández (2007-2015) que optaron por no viajar a las finales mundialistas de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Durante una entrevista con el medio El Observador, el mandatario señaló también que la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, permanecerá a disposición del equipo si decidiera celebrar allí una eventual consagración.

No obstante, aclaró que “no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores”.

Milei pide no politizar posible cuarta estrella de Argentina

El mandatario exigió que una eventual victoria argentina no sea utilizada con fines partidarios. “La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, afirmó.

Consideró que sería “miserable” intentar capitalizar políticamente un eventual título porque pertenece “a los jugadores y al pueblo argentino”.

Milei adelantó que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ocuparía del operativo y que la Casa Militar -área encargada de la seguridad del presidente- quedaría a cargo del cuidado de la sede de Gobierno en caso de que los jugadores decidieran festejar allí y utilizar el balcón presidencial para saludar al público frente a la Plaza de Mayo.

Según afirmó, el Gobierno trabaja también en distintas alternativas para garantizar la seguridad durante el recibimiento del seleccionado en Argentina tras la final del Mundial 2026.

“Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si (el plantel) quisiera ir a (el aeropuerto internacional de) Ezeiza, o Aeroparque. Diseñamos alternativas, para que la fiesta sea plena, sin eventos oscuros que lamentar”, apuntó.

¿Qué dijo Milei sobre el cartel prohibido de ‘Las Malvinas son argentinas’?

Aunque instó a separar la política del deporte, Milei respaldó la expresión de jugadores del equipo de Lionel Messi: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático”, dijo.

“Es un sentimiento que esta dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, expresó.

“Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de 30 mil dólares”, añadió, respecto de una eventual sanción por parte de la FIFA.

Una bandera fue desplegada en el campo de juego del Estadio Atlanta por los futbolistas argentinos tras la agónica victoria ante Inglaterra, un hecho que ha desencadenado un fuerte reclamo por parte del Gobierno británico para que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas (Falkland en inglés) sin duda lo son”, comentó a los medios la portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.