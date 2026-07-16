Miwi coloca a México en la élite mundial de la pizza; ya es la número uno de Latinoamérica

Miwi se mantiene entre las pocas mujeres que integran el ranking mundial y reafirma el papel de México como un referente emergente en la pizza contemporánea.

Adriana Lerma, mejor conocida como Miwi, continúa posicionando a la gastronomía mexicana en el escenario internacional. La chef y cofundadora de Pizza Félix alcanzó el lugar 29 en The Best Pizza Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria pizzera a nivel global, convirtiéndose en la pizzaiola mejor posicionada de Latinoamérica y consolidando un ascenso constante dentro del ranking mundial.

El reconocimiento representa un avance de diez posiciones respecto a la edición anterior, cuando ocupó el lugar 39, mientras que en 2024 había debutado en el puesto 45. La evolución de Miwi dentro de esta clasificación refleja el crecimiento de una propuesta culinaria que ha construido su identidad a partir de la técnica, el respeto por el producto y una visión propia de la hospitalidad, elementos que han distinguido a Pizza Félix dentro y fuera de México.

Pizza Félix alcanzó el lugar 29 en The Best Pizza Awards 2026.

Más allá de la posición obtenida, el resultado también pone en evidencia la presencia cada vez más sólida de proyectos latinoamericanos en una industria históricamente dominada por referentes europeos, particularmente italianos. En ese contexto, Miwi se ha consolidado como una de las pocas mujeres reconocidas en el listado internacional y como una de las voces que impulsan una nueva generación de cocineras que reinterpretan la tradición desde propuestas independientes y con identidad local.

Fundada hace más de 15 años en la colonia Roma Norte, Pizza Félix nació como un proyecto de barrio centrado en la pizza artesanal, la convivencia y el oficio. Actualmente cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México: la sede original, ubicada en Álvaro Obregón 64, y un segundo espacio frente al Parque México, en la colonia Condesa, donde además de pizzas ofrece desayunos, comidas, cenas y panadería artesanal.

Pizza Félix nació como un proyecto de barrio centrado en la pizza artesanal.

La propuesta gastronómica de Miwi mantiene como eje la tradición napolitana, con una masa elaborada a partir de masa madre, una hidratación del 70 por ciento, fermentación en frío durante 48 horas y cocción en horno de piedra. El resultado es una pizza ligera, aromática y de gran complejidad, características que se han convertido en el sello distintivo de Pizza Félix.

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Originaria de Monterrey, Adriana Lerma estudió en BELLART Escola de Cuina i Pastisseria, en Barcelona, y ha desarrollado su carrera en cocinas de ciudades como Nueva York, Roma y Trevignano Romano. Además de liderar Pizza Félix, es cofundadora de Félix Bar y socia del proyecto de vinos naturales Rimessa Vinos.

Con este nuevo reconocimiento, Miwi no solo consolida a Pizza Félix dentro del Top 30 mundial, sino que también fortalece la presencia de México en la conversación internacional sobre la pizza contemporánea. Su trayectoria refleja una combinación de disciplina, técnica e innovación que ha permitido llevar una propuesta local a competir entre las mejores del mundo.