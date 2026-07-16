‘Nos han dado largas’: CNTE acusa que SEP e ISSSTE incumplieron promesa de reunirse con maestros

Pedro Hernández aseguró que el primer compromiso pendiente era una reunión de seguimiento con el titular de la SEP. (Foto: Cuartoscuro)

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de incumplir los compromisos pactados con los maestros, al no concretar las reuniones de seguimiento acordadas para atender diversas demandas laborales.

Pedro Hernández, dirigente de la CNTE, aseguró que debido a eso es que se prevén manifestaciones de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México frente a las instalaciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal en la capital del país.

De acuerdo con el líder sindical, las autoridades educativas y de salud firmaron un documento en el que se comprometían a sostener reuniones durante la semana del 22 al 26 de junio, pero hasta ahora no se ha definido una fecha para realizarlas.

Ante esta situación, la organización advirtió que evaluará nuevas acciones de protesta si no hay avances en el cumplimiento de los acuerdos.

CNTE acusa incumplimiento de acuerdos por parte de la SEP e ISSSTE

Ante medios de comunicación, Pedro Hernández aseguró que el primer compromiso pendiente era una reunión de seguimiento con el titular de la SEP, Mario Delgado, la cual debía realizarse entre el 22 y el 26 de junio.

“Esto no ha sucedido, nos han dado largas, no se ha fijado una fecha precisa”, afirmó el dirigente.

Añadió que tampoco se instaló la mesa de trabajo comprometida entre las secciones metropolitanas de la CNTE y el director general del ISSSTE, Marti Batres, para atender los temas relacionados con seguridad social.

Según Hernández, la oficina del director del instituto ha argumentado que su agenda está saturada, por lo que el encuentro no ha podido concretarse.

¿Qué demandas siguen pendientes de los maestros de la CNTE?

El dirigente explicó que entre los temas pendientes se encuentra la basificación de cerca de 2 mil 500 docentes que integran un tercer padrón y que, dijo, aún no han recibido una plaza definitiva.

También mencionó la homologación de prestaciones laborales, entre ellas el aguinaldo. Indicó que mientras en el Estado de México los docentes reciben 90 días por este concepto, en la Ciudad de México perciben 40.

Otra de las peticiones es revisar la posibilidad de otorgar un bono para maestros jubilados de la capital, además de atender casos de recontratación de docentes interinos que, según la organización, han sido desplazados por la reincorporación de los titulares.

¿CNTE se podría volver a movilizar?

Pedro Hernández señaló que, aunque el magisterio prácticamente se encuentra en el receso escolar, las secciones de la Ciudad de México decidieron realizar una movilización para exigir el cumplimiento de los compromisos firmados.

Agregó que, dependiendo de la respuesta de las autoridades, la organización informará si se reinstala la mesa de diálogo o si será necesario definir nuevas acciones de protesta.

“Vamos a analizar si hoy se reactiva la mesa y cumplimiento de acuerdos, pues estaremos entonces informándolo”, sentenció.