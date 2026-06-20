Sheinbaum anuncia consulta ‘escuela por escuela’ para atender demandas de la CNTE en agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los siguientes pasos tras el retiro del plantón de la CNTE en la CDMX.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir de agosto, el Gobierno Federal iniciará un proceso de consulta “escuela por escuela” para recabar las demandas del magisterio, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordara levantar el plantón que mantenía en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“En agosto vamos a iniciar una consulta escuela por escuela para conocer cuáles son las demandas de las maestras y los maestros”, explicó la mandataria tras ser cuestionada por medios.

De gira en Tijuana, Baja California, la mandataria agregó que serán las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Educación Pública (SEP) las encargadas de informar los detalles de las negociaciones con el magisterio.

Gobierno iniciará consulta educativa tras retiro de la CNTE

El anuncio ocurre un día después de que la Sección 22 de la CNTE anunciara el retiro del plantón instalado en el Zócalo capitalino y en calles aledañas, tras varios días de movilizaciones y negociaciones con el gabinete federal.

De acuerdo con lo acordado, la estrategia del Ejecutivo contempla un trabajo conjunto entre las Secretaría de Gobernación y de Educación Pública para concentrar las demandas del magisterio, las cuales serán recopiladas directamente en cada escuela del país.

El objetivo del mecanismo es evitar intermediaciones y construir un diagnóstico directo sobre las necesidades del sector educativo.

La decisión de la CNTE de retirarse, luego de casi un mes de marchas, bloqueos y protestas en el marco del Mundial 2026, representa un cambio en la postura que la Sección 22 había mantenido apenas la semana pasada, cuando su base acordó sostener el paro indefinido y continuar con las movilizaciones, al considerar que las respuestas del Gobierno Federal a sus demandas eran insuficientes.

En las últimas semanas, miles de docentes de Oaxaca participaron en el plantón instalado en calles del Centro Histórico y en algunas zonas del estado, para exigir, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras demandas laborales.

SEP niega pago a maestros de la CNTE para levantar plantón

Respecto a los 800 millones de pesos que el Gobierno Federal destinó a la Sección 22 de la CNTE, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que los recursos no fueron entregados directamente al sindicato, sino que se trata de compromisos presupuestales destinados al sector educativo, en el contexto de las negociaciones llevadas a cabo.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo de estas medidas es atender parte de las demandas planteadas por el magisterio disidente y rechazó que se trate de un pago a la Coordinadora para que retirara su protesta.

“Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran de la ciudad. Es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no sólo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato”, afirmó.