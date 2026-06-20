El día que Echeverría llamó a Fox para pedir la fórmula de Coca-Cola: ‘Vamos a nacionalizarla’

Vicente Fox aseguró que durante su paso por Coca-Cola no conoció la fórmula de la bebida. (Foto: Unsplash / Cuartoscuro)

Antes de llegar a Los Pinos, Vicente Fox vestía uniforme caqui y recorría rutas de reparto de Coca-Cola. Lo que comenzó como un empleo en la refresquera terminó convertido en una larga carrera que lo llevó hasta la dirección de la compañía en México.

De aquella etapa conserva un sinfín de anécdotas: desde las estrategias para competir contra PepsiCo hasta una llamada inesperada de un presidente de México con el objetivo de conocer la receta de Coca-Cola.

“Luis Echeverría un día me llama y me dice: ‘Quiero verlos a usted y a su patrón de Atlanta, porque vamos a hablar de nacionalizar Coca-Cola’”, recordó sobre la llamada que recibió. Una apuesta arriesgada que por poco termina en el cierre de la refresquera en México.

¿Por qué Echeverría le pidió la fórmula de Coca-Cola a Fox?

Uno de los primeros trabajos formales que tuvo el expresidente Vicente Fox fue en Coca-Cola, empresa en la que inició como repartidor en negocios locales de Morelia, según recordó en entrevista con el canal de YouTube Par de Tres.

El exmandatario recordó que en el camión iban varias personas: “El camión llevaba un chofer, un asistente y al otro lo traían en la parte trasera con el diablito para bajar las cajas”, dijo.

Aunque a él le tocaba ir en el asiento junto al chofer, el trabajo no resultaba sencillo, ya que debía cargar cajas de la bebida y llevarlas a las tiendas, donde además le pedían acomodarlas en los refrigeradores.

Vicente Fox trabajó en Coca-Cola antes de ser presidente. (Foto: Cuartoscuro)

“Era sacar una por una, meterlas al refri. Lo traían a uno como gato”, aseguró. Después entregaba el dinero al tesorero y, al finalizar la jornada, regresaban a la planta: “Y ahora, a bajar las pinches cajas”, comentó.

La trayectoria que tuvo en la empresa fue amplia e incluso llegó a ser director de The Coca-Cola Company en México. Fue durante ese periodo cuando recibió la llamada del entonces presidente Luis Echeverría.

El motivo de la comunicación fue claro: quería reunirse con Paul Austin, presidente y director ejecutivo de The Coca-Cola Company, y con Fox para solicitar la fórmula secreta de la bebida.

“Oiga, quiero verlos a usted y a su patrón de Atlanta, al jefe más alto, porque vamos a hablar de nacionalizar Coca-Cola; además, ustedes nos van a entregar la fórmula para poderla hacer en México”, recordó que le dijo en la llamada.

¿Cómo fue la reunión entre Fox y Echeverría?

Vicente Fox compartió para Par de Tres que Paul Austin accedió a una reunión con el entonces presidente, por lo que acudieron a Los Pinos; sin embargo, no fueron recibidos de inmediato.

“Once de la noche, después de haber llegado a las once de la mañana, nos dijeron: ‘Hoy no los va a poder recibir; vengan mañana’”, recordó. Fox no detalló cuántas veces regresaron, solo dijo: “Así fue hasta que un día finalmente los recibió”.

Para ello, Luis Echeverría organizó una comida: “Había una cocinita hermosa; la tenían súper bien decorada”, comentó. Aquella ocasión les sirvieron tortillas recién hechas, arroz y frijoles antes de entrar en materia.

La reunión entre Fox, Luis Echeverría y Paul Austin terminó en un acuerdo. [Fotografía. Cuartoscuro] (Daniel Augusto)

“A ver, señores, van a tener que decirnos la fórmula de Coca-Cola. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Mientras no nos la den, no sale una sola divisa de aquí, de México, para Atlanta”, dijo, de acuerdo con Fox.

Vicente Fox aseguró que durante su paso por Coca-Cola nunca conoció el ingrediente secreto, conocido dentro de la empresa como el 7X.

“Los demás sí se conocen: son siete cosas, nuez, café, limón italiano más el 7X (...) Venía de Brasil y nadie nos decía qué era. Nadie nos dijo la fórmula”, compartió, ni siquiera se la revelaron al entonces presidente de México.

Cuando el directivo de la transnacional escuchó a Luis Echeverría, dejó clara su postura: “The Coca-Cola Company se para, verdaderamente molesto, y dice: ‘Señor Echeverría, sépalo de una vez por todas: yo vengo representando al consejo de administración de The Coca-Cola Company y no le vamos a dar la fórmula’”, afirmó Fox.

La negativa vino acompañada de una advertencia: “Si usted no nos deja sacar divisas, cerramos el negocio”. A partir de ello comenzó una negociación.

¿Cuál fue el acuerdo al que llegó Echeverría con Coca-Cola?

Vicente Fox explicó que Paul Austin señaló que no entregaría la fórmula; sin embargo, se comprometía a compensar las ganancias que The Coca-Cola Company obtenía en México: “Vamos a comprarles el limón agrio, vamos a comprarles artesanías, vamos a comprarles esto y lo otro”, comentó.

“Pero además dijo: ‘Vamos a poner una planta tratadora de agua en Tijuana para traer agua salada del mar, tratarla y proveer agua potable’”, añadió Fox, quien aseguró que a Luis Echeverría le pareció un buen acuerdo.

Finalmente, Vicente Fox bromeó al recordar la residencia oficial de Los Pinos: “Me quedé enamorado. Dije: ‘Yo aquí regreso luego’”, comentó.