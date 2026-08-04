¿Qué pasó en el refugio de Linda Blair? Hallan 251 perros en la propiedad de la estrella de ‘El Exorcista’

Linda Blair compartió un mensaje luego de la inspección a su refugio. (Foto: Créditos Shutterstock/imagen de referencia)

Durante más de dos décadas, Linda Blair, protagonista de El Exorcista para dedicarse al rescate de perros abandonados. Sin embargo, esa labor quedó bajo la lupa de las autoridades luego de que una inspección en su refugio encontrara 251 perritos.

El operativo llamó la atención por el número de agentes que participaron, pero las autoridades aclararon que la inspección no estuvo relacionada con una investigación por maltrato animal, sino con presuntas irregularidades administrativas, entre ellas el funcionamiento del refugio de la actriz de la película de terror sin una licencia vigente y un número de perros superior al permitido, investigación que aún continúa.

Linda Blair se dedica al rescate de perros. (Foto: Shutterstock/imagen de referencia) (shutterstock)

¿Qué pasó en el refugio de Linda Blair?

El pasado 31 de julio, personal del Departamento de Cuidado y Control Animal del Condado de Los Ángeles (DACC) y del Departamento de Planificación Regional ejecutó una orden judicial para inspeccionar la propiedad donde opera la Linda Blair WorldHeart Foundation, organización dedicada al rescate de perros, informó TMZ.

De acuerdo con las autoridades, el lugar había recibido múltiples denuncias por presunto hacinamiento y condiciones insalubres. Además, señalaron que el permiso que autorizaba el funcionamiento de la instalación expiró en 2023 y no fue renovado. También informaron que, durante tres años, realizaron 24 intentos para inspeccionar el inmueble antes de obtener la orden judicial.

Tras la revisión, los inspectores contabilizaron 251 perros, una cifra que supera el límite de 60 animales que anteriormente permitía la licencia del lugar, según lo informado por La Nación, por lo cual la actriz de El Exorcista recibió citaciones por operar una instalación sin autorización vigente y exceder el número permitido de animales.

A pesar de ello, las autoridades informaron que ningún perro fue decomisado y que, aunque tres animales fueron enviados a recibir atención veterinaria, durante la inspección no se detectaron casos generalizados de enfermedad o lesiones entre los canes. La actriz colaboró con los funcionarios durante todo el procedimiento.

Linda Blair, protagonista de 'El Exorcista', se dedica al rescate de perros. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

Tras el operativo, Linda Blair publicó un video en sus redes sociales para explicar lo ocurrido y asegurar que tanto ella como los perros se encontraban en buen estado. La actriz sostuvo que la inspección estuvo relacionada con cuestiones administrativas y no con un caso de maltrato animal.

“Resulta que solo tenemos que hacer algunos trámites y algunos diagramas. Como todos saben, estoy buscando mudarme para poder ayudar a más animales. Esto ha sido toda una experiencia, y lo veo como algo positivo. Ahora hay más luz sobre el bienestar y el rescate de animales”.

¿Quién es Linda Blair?

Linda Blair es una actriz y activista estadounidense que alcanzó la fama internacional en 1973 al interpretar a Regan MacNeil en la película El Exorcista, considerada uno de los clásicos del cine de terror.

Su actuación, cuando apenas tenía 14 años, le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor actriz de reparto y un Globo de Oro a la Revelación del Año, convirtiéndola en una de las figuras más reconocidas del género.

Tras el éxito de la película de terror, participó en producciones como Aeropuerto 1975, El Exorcista II: El hereje y Hell Night.

En 2003 creó la Linda Blair WorldHeart Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a rescatar, rehabilitar y encontrar un hogar para perros abandonados o víctimas de maltrato.