Muere William Friedkin, director del terror en ‘El Exorcista’ y ganador del Oscar, a los 87 años

William Friedkin murió este lunes a los 87 años, fue el director de la clásica película de terror de los 70 que asustó a generaciones de cinéfilos: El Exorcista (1973), protagonizada por Linda Blair, la cual le valió al cineasta una nominación a los premios Oscar en esa época.

Su muerte fue confirmada por su esposa, la ex productora y jefa de estudio Sherry Lansing y por el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, quien era amigo de la familia, según informaron los medios estadounidenses Variety y Deadline.

William también realizó la cinta Vivir y morir en Los Ángeles (1985) con Willem Dafoe. Curiosamente, el cineasta falleció en Los Ángeles, Estados Unidos.

Nunca se retiró, pies su última película, The Caine Mutiny Court-Martial, protagonizada por Kiefer Sutherland, está por estrenarse en el Festival de Venecia.

El director William Friedkin (izquierda), el director de fotografía Owen Roizman y el productor William Peter Blatty durante la filmación de 'El exorcista'. (Foto: Wikimedia Commons).

¿Quién era William Friedkin?

William Friedkin nació el 29 de agosto de 1935 en Chicago, su carrera como director inició en los años 60, con un capítulo televisivo de Alfred Hitchcock Presents.

Poco a poco, comenzó a despegar con cintas de la época como Good Times (1967), The Birthday Party (1968), The Night They Raided Minsky’s (1968) y Los chicos de la banda (1970).

Según Variety, su fama llegó en los 70, como parte de una generación de cineastas “vibrantes y arriesgados”, combinó su experiencia en documentales con un nuevo estilo de montaje que lo convirtieron en un experto de terror y thriller policíaco.

Friedkin ganó el premio Oscar en 1972 como director con The French Connection (1971), compitió con Stanley Kubrick (La naranja mecánica), Peter Bogdanovich (The Last Picture Show) y Norman Jewison (El violinista en el tejado).

Su película El Exorcista también le valió aparecer entre los nominados en los años 70, aunque no logró ganar ante George Roy Hill (El golpe), su cinta se convirtió en un clásico para la historia.

Incluso este 2023 se estrena la secuela llamada El Exorcista: Creyente, dirigida por David Gordon Green, en la cual se mencionan personajes de la historia original, como Chris MacNeil y Regan.

Tras realizar Vivir y morir en Los Ángeles, Friedkin contrajo matrimonio por cuarta vez: con la jefa del estudio, Sherry Lansing, en 1991. También estuvo casado previamente con la presentadora Kelly Lange y con las actrices Lesley-Anne Down y Jeanne Moreau.

Siguió con cintas de terror como The Hunted (2003), protagonizado por Tommy Lee Jones y Benicio Del Toro, o Bug (2007), con Ashley Judd y Harry Connick Jr.