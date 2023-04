Muere Ron Faber, actor de ‘El Exorcista’ y ‘La Ley y el Orden’, a los 90 años

Ron Faber, actor que se hizo reconocido en el cine al formar parte del elenco de la película de terror El Exorcista (1973), falleció el pasado 26 de marzo en Nueva York a los 90 años según reportaron diversos medios estadounidenses.

De acuerdo con su publicista, desde hace dos meses lidiaba con un cáncer de pulmón. En el popular filme, Faber interpretó a Chuck, un asistente de dirección que revela que Burke Dennings (Jack MacGowran) murió.

¿Quién fue Ron Faber?

El nacido en 1933 en Milwaukee, Estados Unidos, estudió la carrera de negocios en la Universidad de Marquette y sus inicios en la industria del entretenimiento se dieron en la radio, cuando consiguió trabajo en un programa infantil.

Posteriormente debutó en teatro en 1954 gracias a The Scarecrow y fue descubierto por Eva Le Gallienne, quien le ayudó a obtener una beca en el Teatro Teatro Lucille Lortel White Barn en Westport, Conn. Entre sus obras se incluyeron algunas de Broadway como First Monday in October y Medea, compartiendo con Henry Fonda e Irene Papas, respectivamente.

También obtuvo papeles en The Hotel Play, de Wallace Shawn, y And They Put Handcuffs on the Flowers por la que en 1972 recibió los premios Obie y el Drama Desk luego de que se afeitara la cabeza para darle vida a un preso político en la temática de la Guerra Civil Española.

Sus títulos también incluyen The Guernica Tree (1975), The Private Files of J. Edgar Hoover (1977), Soup for One (1982), Navy Seals (1990), On the Yard (1978) y Romeo Is Bleeding (1993).

En televisión es recordado por participar en la primera y octava temporada de La Ley y el Orden (1991-1998) como Pepitone y Santmyer. Se suman Kojak (1977), Running Out (1983), Hope & Faith (2004) y The Edge of Night (1983).