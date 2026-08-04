Sin IA y ‘en 45 minutos’: La curiosa historia de la tesis con la que Pedro Sola se graduó de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha visto pasar a todo tipo de personajes: desde el actor Rodrigo Murray, quien da clases en Ciudad Universitaria, a la actriz Verónica Castro, egresada de Relaciones Internacionales. Uno de sus egresados más celebres es el economista Pedro Sola.

Ahora, 58 mil jóvenes disputan con un examen de control su ingreso a ese selecto grupo de estudiantes de la UNAM, en medio de una polémica por presunto fraude en el concurso de asignación realizado en línea con supervisión de Inteligencia Artificial, para el cual algunos aspirantes hicieron trampa con diversos métodos como el uso de teléfonos celulares y la suplantación de identidad.

La Inteligencia Artificial ya es parte de la vida académica, le pese a quien le pese. Bien empleada, puede ayudar a estudiar y agilizar los tiempos, en lugar de ser una herramienta relacionada con errores y fraudes.

Pero mucho antes, los estudiantes tuvieron que ingeniárselas con otros métodos para agilizar su graduación de la universidad.

Pedro Sola es uno de los conductores más emblemáticos de Ventaneando. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Pedro Sola estudió con un presidente en la UNAM

El polémico Pedro Sola, conductor de Ventaneando, estudió en la Escuela Nacional de Economía (hoy Facultad de Economía de la UNAM) en la generación 1965-1969. En dichas aulas coincidió con alumnos como Carlos Salinas de Gortari, quien más tarde fue presidente de México de 1988 a 1994.

“Cuando yo pasé a segundo, él (Salinas de Gortari) ya no fue; cuando pasé a tercero, él había terminado la carrera y se iba a Harvard a hacer la maestría, ¿cómo fue? No sé, por inteligente, no sé”, explicó Sola en entrevista con Pati Chapoy.

Pedro Sola estudió con otras figuras en la UNAM, como José Francisco Ruiz Massieu, Manuel Camacho Solís y Emilio Lozoya Thalmann.

El presentador inicialmente quiso formarse como actor en la licenciatura de Arte Dramático de la UNAM, pero su papá lo persuadió de que eligiera algo más práctico, así que eligió la licenciatura en Economía, la cual “en aquella época era una carrera muy fácil”, afirma Sola.

Pedro Sola se tituló como economista de la UNAM. (Foto: Cuartoscuro.com). (Paola Hidalgo)

“No llevaba matemáticas ni nada, era pura filosofía del comunismo y socialismo... El turno matutino terminaba a las 11, me daba tiempo para irme a los grupos de teatro... Era simplísima”, relató el conductor de Ventaneando.

Cuando aún era estudiante, Pedro Sola trabajó en la Secretaría de Hacienda (1968 a 1976), donde hacía traducciones, por ejemplo, de las leyes del Valor Agregado. Luego pasó a la Secretaría de Comercio, donde una compañera lo criticaba porque no usaba la computadora y estaba acostumbrado a dictarle a las secretarias.

Al final encontró su camino como conductor de Ventaneando, donde ha tenido experiencias graciosas, como la confusión de marcas de mayonesas, a otras que le han salido más caras: como la ‘funa’ por hacer comentarios sobre envenenar perros.

Pedro Sola dedicó un mensaje a Ifigenia Martínez. (Foto: X)

La tesis de Pedro Sola en la UNAM

En su canal de YouTube, Pedro Sola contó en una ocasión que, como tenía muy buena memoria, los exámenes y las materias en la carrera de Economía se le hacían “muy sencillos”.

Como muchos otros egresados, Pedro Sola también sufrió con el peso de la titulación: “Empecé a hacer desde antes de terminar la carrera una tesis, la tenía ahí guardada”.

Pedro Sola se tituló de la UNAM en 1975. (Foto: Tesiunam).

Entonces, Sola llevó sus avances con su asesor, quien le pidió agregar dos capítulos teóricos: “Obviamente, como yo era el peor economista del mundo, me compré los libros en inglés, pero no entendía ni un carajo de lo que decían en la cuestión teórica, pues no los pude terminar”.

Así que la tesis se quedó guardada otro rato. “Cuando ya terminé la carrera y me urgía recibirme, como yo tenía muchas traducciones hechas, agarré las traducciones, casi que las empasté, una secretaria me hizo todo, todo, todo, la arreglé, le puse unas estadísticas modernas y ¡zaz: que me recibo!“.

Pedro Sola le pidió a su amigo Colina Barranco, quien era docente, que fuera uno de sus sinodales, mientras que su asesor fue “un gran amigo del trabajo”.

“Hice una tesis en 45 minutos, que fue nada más una recopilación de todo lo que había traducido de Sistemas de Valoración Aduanera, una cosa muy rara y aburrida y pues ya, me recibí”, agregó.

La tesis de Pedro Sola se publicó en 1975 y se titula Analisis comparativo de los sistemas de valoracion de las mercancias en el comercio internacional.

En el documento, Sola agradeció a las señoras Josefina Delgado Alarcón y Alejandrina Jiménez Higuera, “por su labor mecanográfica, tan importante”. El documento consta de 163 páginas, divididas en seis capítulos: