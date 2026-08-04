⁠¿Cuánto tiempo estuvo en prisión Elize Matsunaga, quien inspiró ‘Sombras de una mujer’?

'Sombras de una mujer' es una nueva películada basada en el crimen perpetrado por Elize Matsunaga. (Foto: Cortesía Netflix)

Un disparo dentro de un lujoso departamento fue el inicio de una investigación que reveló un intento por desaparecer toda evidencia del asesinato de un empresario, una historia que más de una década después vuelve a captar la atención del público gracias a Elize: Sombras de una mujer.

La producción retoma el caso de Elize Matsunaga, quien en 2012 asesinó a su esposo, Marcos Kitano Matsunaga, para después desmembrar el cuerpo y tratar de esconderlo.

Aunque la producción de crimen en tendencia en Netflix incorpora algunos elementos dramáticos propios de la ficción, está inspirada en el crimen real y reconstruye los hechos que antecedieron, rodearon y siguieron al homicidio.

'Elize: Sombras de una mujer' narra la historia de un crimen real ocurrido en Brasil. (Foto: Netflix Press)

¿Cómo fue el crimen de Elize Matsunaga, caso que inspiró la película ‘Sombras de una mujer’?

El asesinato de Marcos Kitano Matsunaga ocurrió en mayo de 2012, luego de que Elize confrontara a su esposo por una presunta infidelidad.

De acuerdo con las investigaciones, la discusión escaló hasta que la mujer le disparó y lo mató. Posteriormente desmembró el cuerpo e intentó ocultar el crimen al colocar los restos en maletas que abandonó en una zona boscosa de las afueras de São Paulo, un hecho que conmocionó a Brasil por la violencia del crimen retratado en la película de Netflix.

¿Cuántos años pasó Elize en la cárcel por el asesinato de su esposo?

Elize Matsunaga fue detenida en 2012, semanas después del crimen. Su juicio concluyó en 2016, cuando un tribunal de São Paulo la declaró culpable de homicidio calificado y ocultamiento de cadáver.

Inicialmente recibió una condena de 19 años, 11 meses y un día de prisión en total: 18 años por el homicidio y el resto por ocultar el cuerpo, de acuerdo con CNN Brasil.

Sin embargo, en 2019 la Quinta Sala del Superior Tribunal de Justiça revisó el caso y redujo la pena a 16 años y tres meses, al considerar su confesión y otros elementos jurídicos presentados durante el proceso.

En mayo de 2022 obtuvo la libertad condicional, por lo que permaneció alrededor de una década en prisión.

Aunque ya no está recluida, deberá cumplir diversas medidas cautelares hasta que concluya su sentencia, prevista para 2028, entre ellas comparecer periódicamente ante las autoridades, no salir de Brasil sin autorización y solicitar permiso para realizar viajes.

El caso aparece no solo en Elize: Sombras de una mujer, también está el documental de Netflix titulado Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen. La diferencia con la película de terror psicológico es que se trata de una investigación documentada con fotos y videos reales sobre los hechos.

'Elize: Sombras de una mujer' consiguio posicionarse dentro de las tendencias de Netflix. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Qué fue de Elize Matsunaga tras salir de prisión?

Tras recuperar su libertad, Elize Matsunaga comenzó a trabajar como conductora de una aplicación de transporte. No obstante, la atención que despertó entre usuarios y curiosos provocó que su identidad se difundiera constantemente en redes sociales.

“Acaba teniendo un impacto enorme, mucha gente está pendiente, investigando, hablando de ello y cada viaje que hacía daba como resultado una foto diferente; era una exposición masiva, así que dejó de hacerlo”, explicó su abogado al diario Correio do Povo.

Después abandonó esa actividad y comenzó a desempeñarse como costurera, primero en una fábrica y posteriormente, según reportes de medios brasileños, desde su domicilio.

Por otra parte, Folha de S.Paulo informó que actualmente no mantiene una relación cercana con su hija, quien era una bebé cuando ocurrió el crimen. La tutela de la menor quedó a cargo de los padres de Marcos Kitano Matsunaga.