¿Qué fue de Elize Matsunaga en la vida real? El caso aparece en la película ‘Sombras de una mujer’

'Elize: Sombras de una mujer' consiguio posicionarse dentro de las tendencias de Netflix. (Foto: Cortesía Netflix)

Elize: Sombras de una mujer se convirtió en una de las películas en tendencia en Netflix, donde se cuenta la historia que retrata uno de los casos criminales más impactantes de Brasil.

La producción está inspirada en la vida de Elize Matsunaga, condenada por asesinar y desmembrar a su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, un crimen ocurrido en 2012, por el cual fue sentencia a casi dos décadas en prisión y la llevó a tratar de reconstruir su vida.

Protagonizada por Lorena Comparato, la película de crimen toma como base los hechos reales que rodearon el asesinato, aunque incorpora algunos cambios narrativos para adaptar la historia al formato cinematográfico.

'Elize: Sombras de una mujer' muestra cómo fue el crimen que cometió Elize. (Foto: Cortesía Netflix) (ALEXANDRE MOREIRA/Ana Pazian/Netflix)

¿Cómo fue el crimen que cometió Elize Matsunaga?

Elize Matsunaga conoció a Marcos Kitano Matsunaga cuando trabajaba en un servicio de acompañamiento. Tiempo después iniciaron una relación sentimental que terminó en matrimonio y tuvieron una hija.

Con el paso de los años, la relación comenzó a deteriorarse. De acuerdo con las investigaciones, Elize sospechaba que su esposo le era infiel, por lo que contrató a un detective privado para seguir sus movimientos y reunir pruebas.

En mayo de 2012, tras confrontarlo por la presunta infidelidad, la discusión terminó de forma violenta. Elize le disparó en varias ocasiones y posteriormente desmembró el cuerpo. Después colocó los restos en varias maletas y los abandonó en una zona boscosa cercana a São Paulo, donde fueron encontrados por las autoridades días más tarde, caso mostrado en la película basada en el crimen real.

La mujer fue detenida poco después y enfrentó un juicio que acaparó la atención de la opinión pública brasileña por la brutalidad del crimen y la relevancia del empresario asesinado, heredero de una de las compañías de alimentos más importantes del país.

Tras ser declarada culpable por homicidio calificado y ocultamiento de cadáver, Elize Matsunaga recibió una condena de 19 años y 11 meses de prisión. Sin embargo, la pena fue reducida a 16 años luego de que aceptó su responsabilidad en los hechos.

Lorena Comparato es la protagonista de la película 'Elize: Sombras de una mujer'. (Foto: Cortesía Netflix) (ALEXANDRE MOREIRA/Ana Pazian/Netflix)

¿Qué pasó con Elize Matsunaga?

En mayo de 2022 obtuvo la libertad condicional para cumplir el resto de su condena fuera de prisión, aunque bajo diversas restricciones impuestas por la justicia brasileña. Entre ellas se encontraba no abandonar el país, presentarse periódicamente ante las autoridades y mantener un empleo formal.

Tras recuperar su libertad, Elize intentó rehacer su vida lejos de los reflectores. Uno de sus primeros trabajos fue como conductora de una aplicación de transporte.

De acuerdo con CNN Brasil, la empresa confirmó el registro de Elize Araujo, apellido que utilizó antes de casarse, y aseguró que cumplía con todos los requisitos para desempeñar esa actividad.

No obstante, el empleo duró apenas unos días. Según explicó su abogado al diario Correio do Povo en 2023, la atención mediática provocó que fuera identificada constantemente por los usuarios.

“Acaba teniendo un impacto enorme, mucha gente está pendiente, investigando, hablando de ello y cada viaje que hacía daba como resultado una foto diferente; era una exposición masiva, así que dejó de hacerlo”.

Después de abandonar esa actividad, Elize comenzó a trabajar como costurera y posteriormente ingresó a una fábrica, el empleo más reciente del que se tiene conocimiento.

El diario Folha de S.Paulo informó que actualmente no mantiene una relación cercana con su hija, quien era apenas una bebé cuando ocurrió el crimen. La custodia de la menor fue otorgada por un tribunal brasileño a sus abuelos paternos.

'Elize: Sombras de una mujer' se basa en un crimen real que ocurrió en Brasil. (Foto: Cortesía Netflix) (ANA PAZIAN/Ana Pazian/Netflix)

¿Dónde ver ‘Elize: Sombras de una mujer’?

Sombras de una mujer está disponible en Netflix para todos los usuarios con una suscripción activa. Aunque la película está inspirada en hechos reales, el guion incorpora elementos de ficción y modificaciones narrativas para construir un relato cinematográfico.

También existe una serie documental sobre el caso en Netflix, llamada Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen, estrenada en 2021. La producción reúne entrevistas, imágenes de archivo y material relacionado con la investigación.