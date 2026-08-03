Para los cuadernos, lápices y colores: Fecha de depósito de la Beca Rita Cetina por apellidos en agosto

El nuevo ciclo escolar de la SEP inicia el próximo lunes 31 de agosto, de acuuerdo con el calendario de clases oficial.

La dispersión de la Beca Rita Cetina para útiles escolares comenzó este mismo lunes 3 de agosto, informó Julio León, director de Becas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El funcionario recordó que este se trata de un pago único de 2 mil 500 pesos que se hará antes del inicio del nuevo ciclo escolar que comienza el 31 de agosto, según el calendario oficial de la SEP.

“Las mamás, los papás, los tutores, se alistan con (la compra de) útiles, uniformes, mochilas para el siguiente ciclo escolar”, señaló en la ‘mañenera’ de Claudia Sheinbaum de este 3 de agosto.

¿Que días se depositará la Beca Rita Cetina para útiles escolares?

El funcionario añadió que el apoyo de 2 mil 500 pesos es “crucial” para el periodo previo al inicio de clases.

Los pagos caerán en agosto de la siguiente forma, de acuerdo con la letra del primer apellido de los más de 6.7 millones de beneficiarios:

¿Cómo saber si ya te depositaron la Beca Rita Cetina para útiles escolares?

Se prevé que la dispersión termine dos semanas antes del inicio del próximo ciclo escolar, lo que dará tiempo para comparar precios y encontrar los que mejor se acomoden al presupuesto de cada familia.

Julio León recomendó a los padres y madres de familia descargar la aplicación del Banco del Bienestar (disponible para iOS y Android) para verificar que el pago haya caído correctamente.

“Si alguien no quiere instalarla, también puede verificara el saldo en la línea del Banco del Bienestar 800 900 2000 marcando el número 1; los 16 dígitos de la tarjeta; y la fecha de nacimeinto, y con eso tendrán el saldo”, apuntó.

Recuerda que también puedes consultar el saldo de tu tarjeta en los cajeros del Banco del Bienestar. Dos de sus ventajas es que estos no te cobran comisión por consulta de saldo ni por retiro de efectivo.