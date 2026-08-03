Remesas hacia México crecen 3.1% en el primer semestre del año

El ingreso de remesas a México ascendió a 30 mil 759 millones de dólares en el primer semestre del año. Este monto es el segundo más importante del que se tenga registro, desde 1995, e implicó un alza anual de 3.1 por ciento, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Solo con las variaciones anuales positivas, ya que en el mismo lapso del 2025 las remesas bajaron 5.0 por ciento, el dato del acumulado de los primeros seis meses del año es el más bajo desde 2015.

El resultado del semestre estuvo impulsado por 75 mil 971 millones de transacciones, con un envío promedio de 405 dólares. Estos datos implican que en el número de envíos se tuvo una baja anual de 1.8 por ciento; mientras que en la remesa promedio creció 5.0 por ciento frente a lo visto el año pasado.

“En el primer semestre de 2026, el 46.7 por ciento del total de los ingresos por remesas se cobraron en efectivo, al registrar un nivel de 14 mil 260 millones de dólares. Por su parte, las remesas enviadas como depósito a cuenta representaron el 53.3 por ciento del monto total, al ubicarse en 16 mil 255 millones de dólares”, evidenció Banxico.

Tan solo en junio pasado, las remesas se situaron en cinco mil 472 millones de dólares, una expansión anual de 4.2 por ciento. Este último dato fue el de menor dinamismo desde junio de 2019 sin contabilizar la caída de 15.6 por ciento observada en el mismo mes del año pasado.

A tasa mensual, las remesas bajaron 2.5 por ciento, tras el rebote observado en mayo. Así, cuatro de seis meses han registrado variaciones negativas.

Por su parte, el flujo acumulado de las remesas en los últimos doce meses, periodo que abarca de julio de 2025 hasta junio pasado, fue de 63 mil 389 millones de dólares, superior al monto acumulado a doce meses de mayo pasado de 63 mil 171 millones de dólares.

Respecto a los egresos, el banco central indicó que las remesas enviadas al exterior por residentes en México en junio de 2026 fueron de 107 millones de dólares, las cuales se derivaron de 251 mil operaciones, con un envío promedio de 426 dólares.

Con esto, los egresos por remesas registraron un descenso anual de 5.4 por ciento, resultado de la combinación de un aumento de 5.4 por ciento en el número de transferencias y de una contracción de 10.2 por ciento en el monto de la remesa promedio.

“El valor acumulado de los egresos por remesas durante el lapso enero – junio de 2026 fue de 627 millones de dólares, cifra mayor que la de 588 millones de dólares reportada en igual periodo de 2025 y que significó un crecimiento anual de 6.7 por ciento”, concluyó.