¿Y el examen de control? Esta es (aún) la fecha de inicio de clases en la UNAM

La UNAM llamó a 58 mil aspirantes a realizar un examen de control para validar su ingreso para el ciclo escolar 2027-1

¡Date prisa, UNAM! La Comisión Técnica que revisó el proceso de admisión recomendó a las autoridades realizar un examen de control, esto después de que detectó una serie de ayudas ilegales duranta la prueba hecha por más de 158 mil aspirantes.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se está quedando sin margen de maniobra, a pesar de que el rector Leonardo Lomelí subrayó que se busca no afectar el inicio del nuevo ciclo escolar.

“Próximamente estaremos informando los pasos a seguir para la aplicación del examen de control. Solicito a las y los aspirantes estar atentas y atentos a las comunicaciones que la Universidad emitirá en las próximas horas”, dijo en conferencia el viernes 31 de julio.

No obstante, a ya más de tres días de esa rueda de prensa, la UNAM no ha publicado la fecha del examen de control que, en teoría, será aplicado de manera presencial a más de 58 mil aspirantes.

¿Cuándo comienza el nuevo ciclo escolar de la UNAM?

De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), las clases en la UNAM reiniciarán el próximo lunes 10 de agosto, es decir, en una semana.

Esto deja a la institución ante un panorama que quiere evitar: El retraso del calendario escolar. Eduardo Bárzana García, integrante de la Comisión Técnica, comentó que el examen de control será presencial para procesar los datos más rápido, aunque no mencionó en cuánto tiempo se publicarían los resultados.

¿Cuánto tiempo podría tardarse la UNAM? Como referencia, el examen de admisión de 2025 fue aplicado de manera presencial entre el 17 de mayo y 8 de junio. Los resultados fueron publicados hasta el 17 de julio de ese año.

¿Qué aspirantes de la UNAM tendrán que hacer el examen de control?

El 100 por ciento de los estudiantes que recibieron un anuncio de selección por parte de la UNAM tendrán que realizarlo, de acuerdo con lo explicado por la Comisión Técnica.

El examen de control también supondrá una especie de ‘segunda oportunidad’ para los aspirantes que no recibieron ese aviso, pero que tuvieron un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

La noticia fue bien recibida por el grupo de rechazados de la UNAM quienes también ‘aplaudieron’ que el examen de control se hará de manera presencial y no en línea.

“No me parece justo que haya personas ahí que no merecen estar ahí (...) Espero que el año siguiente la transparencia aumente para que yo pueda aplicar sin ningún miedo a la universidad”, declaró Luis Eduardo Suárez, aspirante a la carrera de Médico Cirujano.

La oferta que Sheinbaum hizo a aspirantes que no se quedaron en la UNAM

La presidenta de México sugirió a los jóvenes que no obtengan un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México continuar sus estudios en otra institución pública.

“Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita”, afirmó durante su gira en Oaxaca el fin de semana pasado.

De acuerdo con su sitio oficial, las Universidades Rosario Castellanos tienen una amplia oferta de carreras entre las que están:

Administración y Comercio

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Ciencias de Datos para Negocios

Ciencias de la Comunicación

Contaduría y Finanzas

Derecho y Criminología

Derecho y Seguridad Ciudadana

Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas

Economía y Desarrollo Sostenible

Filosofía e Historia

Humanidades y Narrativas Multimedia

Ingeniería en Control y Automatización

Mercadotecnia y Ventas

Psicología

Relaciones Internacionales

Tecnologías de la Información y Comunicación

Turismo

Urbanismo y Desarrollo Metropolitano

Con información de EFE