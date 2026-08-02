Aspirantes de la UNAM marchan este lunes contra nuevo examen: ¿Dónde y a qué hora será la manifestación?

La última manifestación de aceptados de la UNAM recibió a 30 personas. Se espera que este lunes sean más.

Aspirantes seleccionados al nivel licenciatura marcharán contra el examen de control de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) este lunes 3 de agosto, en una movilización pacífica para que respeten sus lugares.

La manifestación será a las 12:00 horas en la explanada frente a Rectoría, en Ciudad Universitaria. Todos los seleccionados en el examen de la UNAM fueron llamados.

“Nuestro propósito no es la confrontación, sino visibilizar que detrás de cada resultado hay meses de estudio, esfuerzo y dedicación. Agradecemos su compromiso y participación”, se lee en la convocatoria.

Marcha contra el examen de la UNAM: ¿Habrá calles cerradas?

Por ahora, no se esperan calles cerradas debido a que la manifestación será frente a la torre de Rectoría, ubicada en la zona de las ‘islas’ de la UNAM.

Los manifestantes no han confirmado el cierre de avenida Insurgentes, vialidad aledaña al edificio, e insistieron que la movilización será “pacífica”.

La última convocatoria de los aspirantes seleccionados apenas recibió a 30 personas; sin embargo, se espera que esta sea mayor una vez confirmado un examen presencial de la UNAM.

UNAM, a examen de control ante irregularidades con prueba en línea

La Comisión Técnica para la Revisión del Examen de Ingreso a la Licenciatura 2026 recomendó el viernes 31 de julio aplicar un examen de control luego de que concluyó que el número de personas aspirantes que obtuvo 100 o más aciertos pasó del 3.5 entre 2021 y 2025 a 16.3 por ciento este año con la primera aplicación en línea.

La Comisión también detectó que la proporción con 110 o más aciertos pasó de alrededor del 0.9 por ciento en 2021-2025 a 5.5 por ciento para este año, es decir, seis veces más.

La UNAM convocará al examen de control a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la institución en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

Aspirantes seleccionados de la UNAM, estresados por nuevo examen presencial

La decisión del exámen de control ha provocado efectos negativos en la salud mental de los afectados, uno de ellos es Alejandro Ruvalcaba, aspirante seleccionado de Filosofía en la modalidad abierta y que obtuvo 96 ciertos, nueve aciertos por encima del mínimo para entrar y que está en el supuesto de hacer el exámen de control.

“Cuando recibí el resultado de que sí me había quedado seleccionado, pues me alegré y ahora que salen con los de la prueba control, pues sí, he estado muy ansioso y estresado porque sí quisiera como dar un repaso a lo que he estudiado, pero por la misma como frustración y estrés no puedo estudiar (...) Estoy más estresado por ahora perder algo que sentía que ya tenía en mis manos”, indicó en entrevista con El Financiero.

Alejandro también compartió que la incertidumbre sobre la fecha del examen de la UNAM es algo que lo tiene preocupado, ya que por su trabajo tendría que pedir permiso con antelación para ausentarse y presentar la prueba; en caso de que le nieguen el permiso no podría presentar el examen.

“Algo que también me tiene preocupado, porque no sé en qué momento quieran hacer el examen y no sé si vaya a caer en un horario que corresponde a mis labores y que pues ni siquiera pueda presentarlo”, indicó.

Agregó que “si muchos aspirantes aceptados de la UNAM empiezan a recurrir a un proceso legal, pues también me uniría a ese a ese proceso, pues para que tome fuerza y pues así como escucharon a los que quedaron fuera, pues también escuchen a los que quedaron habían quedado dentro”.

Con información de Alejandro Merino.