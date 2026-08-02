Muere Carlos del Campo, actor de doblaje que prestó su voz a C-3PO en ‘Star Wars’ y Slinky de ‘Toy Story’

Muere el actor de doblaje Carlos del Campo, quien tuvo una trayectoria de más de tres décadas al prestar su voz a personajes de películas, series, anime y videojuegos que marcaron a distintas generaciones.

La noticia de su fallecimiento fue compartida este fin de semana, lo que provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, realizadas por sus seguidores, colegas y amantes del doblaje, quienes recordaron algunas de sus interpretaciones más emblemáticas en franquicias como Star Wars, donde interpretó a C-3PO, y en la saga de Toy Story, en la cual prestó su voz a Slinky durante las primeras 4 películas.

Gracias a la versatilidad de su voz, Del Campo interpretó desde héroes y villanos hasta personajes cómicos, consolidándose como uno de los actores de doblaje más reconocidos de México.

¿Quién era Carlos del Campo?

Carlos Nicolás Ramos del Campo nació el 30 de diciembre de 1959 en Ojinaga, Chihuahua. Fue actor de doblaje, director, locutor y también participó en producciones de televisión y teatro antes de consolidar su carrera en los estudios de doblaje.

Aunque tuvo algunas participaciones esporádicas durante las décadas de 1970 y 1980, comenzó a trabajar de manera constante en el doblaje con la creación de Audiomaster 3000, empresa mexicana dedicada al doblaje, donde desarrolló una trayectoria que lo convirtió en una de las voces más reconocibles del medio.

Además de prestar su voz a diferentes personajes, incursionó como actor en programas como Puro Loco, de TV Azteca, y participó en proyectos infantiles como Odisea Burbujas.

El actor de doblaje quedó fuera de Toy Story 5 como la voz de Slinky, en su momento se pensó que fue boicoteado de la película de Disney Pixar, pero su hijo salió a desmentir los rumores y reveló que su papá padecía problemas de salud que lo llevaron a no participar en el proyecto.

Personajes más famosos de Carlos del Campo

A lo largo de su carrera, Carlos del Campo dio vida a decenas de personajes del cine, la televisión, el anime y los videojuegos.

Su capacidad para interpretar personajes de distintas edades y personalidades, así como su característico timbre de voz, le permitieron formar parte de algunas de las franquicias más importantes del entretenimiento mundial. Entre los personajes recordados destacan:

C-3PO en la saga Star Wars .

en la saga . Slinky en la franquicia Toy Story .

en la franquicia . Bulk en diversas series de Power Rangers .

en diversas series de . Gin Ichimaru en Bleach .

en . Director Kuno en Ranma ½ .

en . Peludito en Las Chicas Superpoderosas.

en El Gran Quesote (Seymour “El Gran Quesote”) en Los Gatos Samurai .

en . Profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon S y Sailor Moon Sailor Stars .

en . Saga de Géminis en la etapa final de la Saga de las Doce Casas de Los Caballeros del Zodiaco .

en la etapa final de la Saga de las Doce Casas de . Randy Marsh en el doblaje latino de la película South Park: Más grande, más largo y sin cortes .

en el doblaje latino de la película . Roland Dupain en Miraculous: Las aventuras de Ladybug.

Su trabajo también se extendió a videojuegos, donde prestó su voz a personajes en títulos como Mortal Kombat, Assassin’s Creed, LEGO DC Super-Villains, Disney Infinity y diversos juegos de Star Wars.