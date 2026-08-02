(VIDEO) Corriente arrastra mercado rodante en Nuevo León; tres personas permanecen desaparecidas

En Santa Catarina, las fuertes corrientes de agua arrastraron puestos y mercancía del mercadito de la colonia San Gilberto. (Redes sociales).

Una fuerte corriente provocada por las lluvias en Nuevo León arrastró al menos 10 puestos de un mercado rodante en la colonia San Gilberto, del municipio de Santa Catarina; tres personas fueron arrastradas por el agua.

Las fuertes lluvias registradas este domingo en el área metropolitana de Monterrey provocaron severas afectaciones. De acuerdo con los primeros reportes, la fuerza del agua sorprendió a comerciantes y visitantes, ocasionando que al menos 10 puestos fueran arrastrados por la corriente.

La emergencia movilizó a cuerpos de auxilio del municipio, luego de que se reportara que tres personas también quedaran a merced de la corriente.

Elementos de Protección Civil municipal del Grupo Jaguares acudieron al sitio para realizar labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas.

¿Qué se sabe de los afectados por las lluvias en Santa Catarina?

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la localización o el estado de salud de las personas afectadas.

Protección Civil mantiene el llamado a la población a extremar precauciones, debido a que las condiciones meteorológicas podrían continuar durante las próximas horas.

Además, las autoridades advirtieron sobre la posible presencia de downbursts, fenómenos meteorológicos capaces de generar ráfagas de viento de entre 80 y 100 kilómetrosr por hora.

Estas condiciones pueden provocar la caída de árboles, postes y anuncios, además de representar un riesgo para automovilistas y peatones.

Ante lluvias intensas, recomendaron no intentar cruzar calles, ríos o arroyos con corriente y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

SMN advierte que continuará ola de calor en Monterrey

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que en los próximos días continuará una ola de calor en el norte del país.

“Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 grados en Baja California y Sonora. Prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste)“, indicó el SMN.

La Conagua también anticipa chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Sinaloa, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.