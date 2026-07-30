Onda de calor afectará Nuevo León: Monterrey y Apodaca esperan hasta 38.3°C este viernes 31 de julio

Para el viernes, la Zona Metropolitana de Monterrey no tiene probabilidad de lluvia. (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, vivirá un viernes 31 de julio con clima muy caluroso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo despejado. Ciudades como Monterrey, San Pedro, Guadalupe y Apodaca sentirán esta onda de calor.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Nuevo León?

Monterrey espera temperaturas entre 19.7°C y 34.7°C. Habrá cielo despejado y viento de 7 km/h. San Pedro Garza García tendrá grados de 18.7°C a 32.7°C, con cielo medio nublado.

Guadalupe registrará temperaturas de 19.7°C a 36.3°C, con cielo despejado. Apodaca será la más cálida, con máximas de hasta 38.3°C y mínimas de 21.0°C.

¿Habrá lluvias mañana en Nuevo León?

Para el viernes, la Zona Metropolitana de Monterrey no tiene probabilidad de lluvia. Las condiciones atmosféricas serán secas y soleadas, con cielo despejado. Esto contrasta con otras regiones del país, donde sí se esperan lluvias.

El viento soplará moderado, con 7 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe. Apodaca tendrá un viento de 10 km/h. El SMN confirma que un anticiclón mantendrá esta onda de calor en Nuevo León.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 31 de julio: Máxima de 36°C, Mínima de 19°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h.

Sábado 1 de agosto: Máxima de 36°C, Mínima de 20°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

Domingo 2 de agosto: Máxima de 32°C, Mínima de 20°C, Cielo medio nublado, viento de 6 km/h.

El fin de semana continuará con temperaturas elevadas. El sábado 1 de agosto mantendrá un clima similar, con máximas de 36°C. Para el domingo 2 de agosto, se espera un ligero descenso a 32°C, con más nubes.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 38°C en Nuevo León?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo suficiente agua. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas importantes. Se aconseja buscar la sombra y permanecer en lugares frescos para prevenir golpes de calor y deshidratación.

¿Hay alertas climáticas para Nuevo León?

Las autoridades del SMN y Protección Civil de Nuevo León instan a la población a seguir sus avisos oficiales. La onda de calor exige atención.

Es importante consultar la calidad del aire local, sobre todo para grupos vulnerables.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.