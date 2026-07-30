⁠'Nunca se trató de dividir’: Premios Grammy responden a BTS tras retirarse del evento

Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, negó que la nueva categoría para el pop asiático haya sido creada para separar a los artistas de esa región del resto de la competencia. [Fotografía. Shutterstock]

La Academia de la Grabación dio a conocer su respuesta ante la decisión de BTS de no inscribir su música en los Premios Grammy 2027. Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la institución, lamentó la postura del grupo surcoreano, aunque aseguró que comprende y respeta su decisión como artistas.

La respuesta llegó apenas un día después de que los siete integrantes de BTS anunciaran que no presentarán su álbum ARIRANG ni ninguna de sus canciones para la próxima edición de los premios.

En su comunicado, el grupo explicó que desea que su música sea valorada “por lo que es” y no por la región o el idioma en que fue creada. La postura de la agrupación surge en medio de la polémica provocada por la creación de la categoría Best Asian Pop Music Performance, presentada por la Academia semanas atrás.

BTS BTS ha sido nominada en cinco ocasiones a los Grammy, pero nunca ha recibido el galardón. (Foto: Shutterstock).

¿Qué respondió la Academia de la Grabación a BTS?

En las redes sociales oficiales de los Grammy, a través de un comunicado, Harvey Mason Jr. afirmó que le entristece la decisión de BTS, aunque dejó claro que respeta la postura del grupo.

“Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”, expresó.

El directivo también negó que la nueva categoría para el pop asiático haya sido creada para separar a los artistas de esa región del resto de la competencia.

“La categoría Asian Pop fue creada para celebrar la profundidad, diversidad y el extraordinario crecimiento del pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es dar un espacio dedicado a estos importantes artistas”, comentó.

De igual forma, enfatizó que el objetivo de la categoría no es separar a los artistas asiáticos del resto de la competencia:

“Más categorías significan que el trabajo de más artistas es reconocido. Nunca se trató de dividir, sino de ampliar quiénes son reconocidos por nuestros 15 mil votantes de los Grammy”, señaló.

De igual forma, el CEO de la Academia de la Grabación intentó aclarar que los artistas inscritos en la categoría Best Asian Pop Music Performance no quedan excluidos de competir por los premios más importantes de la ceremonia.

Harvey Mason Jr. explicó que un mismo artista puede aspirar tanto a una categoría de género como a las del campo general de los Premios Grammy.

“Presentar música en una categoría de género como Asian Pop, Jazz o Country no excluye a un artista de presentar su trabajo y ser considerado en las categorías del Campo General, incluidas Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año”, puntualizó.

Finalmente, el directivo aseguró que la Academia continuará escuchando a la comunidad musical internacional para reconocer a artistas de todas las regiones.

¿Por qué BTS decidió no participar en los Premios Grammy?

El pasado miércoles 29 de julio, los siete integrantes de la banda surcoreana BTS —RM, Suga, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y Jin— publicaron un comunicado conjunto en sus cuentas oficiales de Instagram para anunciar que no inscribirán ARIRANG ni ninguna de sus canciones en la próxima edición de los Grammy.

En el mensaje, la agrupación explicó que tomó la decisión porque considera que la música debe evaluarse sin distinciones geográficas o lingüísticas.

“Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”.

Aunque el grupo no mencionó directamente a la Academia de la Grabación, su postura llegó poco después del anuncio de la nueva categoría para reconocer interpretaciones de K-pop, J-pop, C-pop y otros géneros de pop asiático.

En junio, la Academia de la Grabación anunció la creación de cinco nuevas categorías para los Grammy 2027, entre ellas Best Asian Pop Music Performance.

De acuerdo con el reglamento de la premiación, la categoría busca reconocer lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y otras expresiones del pop asiático. Sin embargo, una parte de los seguidores de BTS consideró que esa medida establecía una división entre los artistas asiáticos y quienes compiten en las categorías generales.

A lo largo de su carrera, BTS suma cinco nominaciones al Grammy: tres a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop; una a Álbum del Año por su participación en Music of the Spheres, de Coldplay; y otra a Mejor Video Musical por Yet to Come.

Pese a ello, la agrupación nunca recibió un gramófono dorado. En ese contexto, la decisión de no participar en la edición de 2027 marca un punto de quiebre en su relación con la Academia de la Grabación.