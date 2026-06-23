Tocó a su timbre más de 130 veces: La condena a una fan de BTS por acoso a Jungkook

La fan de Jungkook y de BTS fue condenada a prisión suspendida. (Foto: EFE/IAGemini)

Una integrante del ARMY, de origen brasileño, fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida tras ser declarada culpable de acosar a Jungkook, artista de BTS.

Las autoridades determinaron que la mujer realizó visitas constantes al domicilio del cantante e incluso llegó a tocar el timbre de la casa más de 130 veces en un solo día.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la acusada violó la legislación surcoreana contra el acoso y también incurrió en allanamiento de morada. El caso se convirtió en uno de los episodios más recientes relacionados con el hostigamiento que han sufrido los integrantes del grupo de K-pop.

“La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida”, señala la resolución judicial citada por medios locales.

Una de las fans de BTS fue condenada por acoso a uno de los integrantes de la banda surcoerana. (Foto: AP)

¿De qué acusaron a la fan de Jungkook, integrante de BTS?

Según los documentos judiciales, la mujer acudió en al menos 22 ocasiones a la residencia del integrante de BTS durante diciembre. Además de intentar acercarse a él, trató de ingresar a la propiedad aprovechando una entrega de comida a domicilio.

Las investigaciones revelaron que la acusada tocó el timbre de la vivienda hasta 133 veces en una jornada, dejó cartas y diversos objetos en los alrededores del inmueble. A pesar de haber sido arrestada, continuó intentando contactar al creador del disco Arirang.

Ante la persistencia de las visitas, las autoridades emitieron una orden de emergencia que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de Jungkook o de su domicilio. Sin embargo, el caso continuó avanzando hasta llegar a los tribunales.

Finalmente, la justicia surcoreana le impuso una pena de un año de prisión suspendida. Esto significa que evitará ingresar a la cárcel siempre y cuando no vuelva a cometer delitos ni incumpla las condiciones establecidas durante un periodo de prueba de dos años.

Según el tribunal, la mujer actuó motivada por una “obsesión romántica y no tenía la intención de dañar físicamente al artista”. Además, destacó que nunca logró ingresar a la vivienda.

La corte también tomó en consideración los tres meses que la acusada permaneció detenida y concluyó que existe un bajo riesgo de reincidencia debido a que será expulsada de Corea del Sur.

Jung Kook fue acosado por una fan en su vivienda. (Foto: EFE)

Otros casos de acoso que han sufrido integrantes de BTS

El caso de Jungkook no es un hecho aislado. En los últimos años, varios miembros de BTS han sido víctimas de comportamientos invasivos por seguidores obsesivos, conocidos en Corea del Sur como “sasaengs”.

Uno de los episodios más mediáticos ocurrió en junio de 2024, cuando una fan intentó besar a Jin durante un evento organizado para celebrar su regreso del servicio militar obligatorio de Corea. El incidente generó indignación entre seguidores del grupo.

Jungkook también ha denunciado públicamente situaciones similares. En 2023 pidió a algunas personas que dejaran de enviar comida a su domicilio después de descubrir que desconocidos tenían acceso a información privada relacionada con su dirección.

Además, en junio de 2025 una mujer china fue arrestada tras intentar ingresar a la vivienda del cantante apenas unas horas después de que concluyera su servicio militar obligatorio.

Algunos de los integrantes de BTS ya fueron acosados por sus fans. (Foto: EFE/ Ocesa).

¿Qué es la prisión suspendida, condena emitida contra la fan de BTS?

La prisión suspendida es una figura jurídica mediante la cual un juez dicta una pena de cárcel, pero no se lleva a cabo su cumplimiento, lo cual permite que la persona condenada permanezca en libertad bajo determinadas condiciones.

El objetivo es evitar el ingreso a prisión en delitos considerados menores o cuando el sentenciado no representa un riesgo significativo para la sociedad. Durante el periodo de prueba, debe cumplir con una serie de obligaciones establecidas por la autoridad.

Por ejemplo, puede estar obligado a no acercarse a determinadas personas, informar cambios de domicilio, presentarse periódicamente ante las autoridades o abstenerse de cometer nuevos delitos.

Si el condenado incumple alguna de estas condiciones o vuelve a infringir la ley durante el periodo de prueba, el juez puede revocar el beneficio y ordenar que cumpla la pena original en prisión.

Con información de EFE.