¿Quién es Lexy Beltrán, influencer invitada al festejo del Día del Padre del alcalde de Tamaulipas?

Lexy Beltrán también es biker, emprendedora y estilista. Comenzó a crear contenido de forma constante hace dos años. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

Los festejos por el Día del Padre en Llera de Canales, Tamaulipas, se volvieron polémicos luego de que Moises Borjón Olvera compartiera fotografías del evento que evidenciaron la presencia de la influencer Lexy Beltrán.

En las imágenes se observa a la creadora de contenido para adultos sobre el ring durante la pelea de lucha libre organizada, así como repartiendo algunos de los obsequios que se rifaron entre los asistentes.

“Fue una gran alegría compartir con los padres llerenses una celebración llena de música, convivencia y momentos especiales”, escribió el alcalde Moises Borjón Olvera sin referirse a la presencia de ‘La Diabla’, como se le conoce a Lexy en redes.

¿Quién es Lexy Beltrán, ‘La Diabla’?

Lexy Beltrán es una joven de 28 años originaria de Ciudad Victoria que se dedica a las redes sociales. Antes de convertirse en creadora de contenido, la influencer cursó más de una licenciatura.

La también emprendedora es psicopedagoga y nutricionista; además, cuenta con diferentes certificados, diplomados y posgrados con los que complementó sus estudios, de acuerdo con una entrevista que brindó a El Diario de Ciudad Victoria.

“Actualmente no (trabajo de mis profesiones), pero sí estuve en el sistema educativo y en la Secretaría de Salud”, comentó. A la par, Lexy comenzó a crear contenido en redes sociales enfocado en público adulto.

Lexy Beltrán es creadora de contenido y cuenta con su propia barbería. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque Beltrán asegura que en algunos casos las profesiones pueden combinarse con la creación de contenido, este no es su caso: “yo creía que no van de la mano, sí te acarrea problemas”, comentó.

Por este motivo, dejó su empleo y se dedicó de lleno a la creación de contenido; incluso abrió una cuenta de OnlyFans, donde comparte fotografías y videos a usuarios que pagan suscripción. Además, realiza materiales personalizados con costo extra.

‘La Diabla’ también es activa en redes sociales, donde suele compartir fotografías en lencería, así como a bordo de motocicletas, ya que se considera biker, un movimiento al que pertenece desde hace 10 años.

¿Cómo es ‘Mala Facha’, barbería de Lexy Beltrán?

Al aumentar sus ingresos, Lexy Beltrán decidió invertir en un negocio propio y tomó una asesoría financiera, donde le presentaron diferentes alternativas para este fin.

Entre todas las opciones se encontraba la barbería, un concepto que llamó la atención de Lexy y, bajo recomendación de su asesora, ella misma aprendió a cortar cabello y barba, ya que consideraron que su imagen era clave para atraer clientes.

“Entonces decido entrar en el tema de la barbería (...) (Estudiar) fue muy complicado por mis tiempos (...) como estoy diversificada en muchas cosas, tenía que usar mis descansos para aprender, pero yo no me he rendido y ahí sigo”, comentó.

Tras tomar cursos y practicar en la barbería de un amigo, Lexy inauguró su primera barbería llamada ‘Mala Facha’, un espacio dedicado al cuidado de la imagen masculina.

“Mala Facha trató de crear un entorno bastante armonioso, transmitimos deportes y música”, comentó. Aunque ella suele cortar cabello, cuenta con colaboradores que atienden a otros clientes.

En este espacio, además de cortes, se ofrecen faciales para hombres, así como un ritual completo de barba que incluye vapor, masaje, tratamiento con toallas calientes y el corte.

Los precios por servicio en la barbería de Lexy Beltrán, ‘La Diabla’, son los siguientes:

Corte: 200 pesos

Barba (sin afeitado): 150 pesos

Barba (ritual completo): 200 pesos

Facial: 350 pesos

Lexy explica que tanto el corte de cabello como el arreglo de barba pueden hacerse sin cita; sin embargo, los faciales sí requieren reservación y ella misma los realiza.

¿Cómo fue la participación de Lexy Beltrán en el Día del Padre?

De acuerdo con un cartel compartido por Moises Borjón Olvera, el evento del Día del Padre en el municipio de Llera de Canales se realizó el 20 de junio en la Casa de la Cultura a las 3:00 de la tarde.

En el evento se organizaron diferentes actividades para celebrar a los padres, entre ellas:

Show de lucha libre

Rifa de diferentes premios

Jhon Baucer y Regio Show como conductores

Además, Lexy Beltrán fue presentada como invitada especial del evento, por lo que apareció como luchadora enmascarada en el centro del ring, participó en la entrega de premios y se tomó fotos con los asistentes.

Aunque su presencia generó polémica, ‘La Diabla’ se limitó a compartir fotografías de su outfit en redes sociales, mientras que el alcalde del municipio afirmó que el festejo del Día del Padre fue un momento lleno de alegría.