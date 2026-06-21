Día del Padre: ¿Cuántos papás solteros hay en México y qué retos enfrentan?

En México hay 7.2 millones de hogares monoparentales, que representan el 23.5 por ciento de los entornos familiares del país.

Tradicionalmente, la tarea de la crianza, cuidado y formación de los hijos había estado asignada, casi de forma automática, a la madre; sin embargo, en las últimas décadas este rol se ha diversificado, presentándose diferentes formas de ejercer la paternidad. Incluso, va en aumento la cantidad de hombres cuidadores.

Este domingo 21 de junio, en México, se celebrará el Día del Padre, y por ello, le presentamos algunos datos de los padres que cuidan solos, también conocidos como padres solteros.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país hay 7.2 millones de hogares monoparentales, que representan el 23.5 por ciento de los entornos familiares del país.

De esos hogares, dos de cada diez están encabezados por hombres, quienes destinan el 64.8 por ciento de su tiempo de trabajo no remunerado a tareas de cuidado. En el territorio nacional, 907 mil hogares son encabezados únicamente por el padre.

Las cifras del INEGI muestran que este grupo representa una minoría frente a la maternidad autónoma, conformando aproximadamente entre el 0.5 por ciento y el 5.9 por ciento del total de padres, dependiendo de su estado civil.

Se estima que alrededor de 106 mil hombres se identifican como padres solteros viviendo sin pareja. Aproximadamente 259 mil son divorciados o separados y 495 mil son viudos.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 21.2 millones de hombres que son padres.

De ellos, el 93.5 por ciento declaró estar casado o en unión libre; el 5.9 por ciento, está separado, divorciado o viudo; y solo el 0.5 por ciento se identificó como padre soltero. Se estima que los padres autónomos o padres solteros podrían ser entre 907 mil y un millón en el país.

Aunque también existen las paternidades autónomas, es decir, aquellas en las que los padres asumen, por elección o por circunstancias, la crianza de sus hijos sin la presencia activa de una madre, ya sea que esta también labore, esté enferma o impedida.

Esta figura representa una transformación significativa en el imaginario social sobre la familia y el rol masculino. Ejemplo de ello es que en el último Censo de Población y Vivienda, el 41.6 por ciento de los hombres que encabezan hogares junto con su pareja ya realizan tareas domésticas y quehaceres a la par de su trabajo remunerado.

A pesar de la lluvia en el Día del Padre, un hombre pasea con su hija: él sostiene un paraguas y ella camina protegida con un impermeable en el Bosque de Chapultepec. (Cuartoscuro: Magdalena Montiel Velázquez)

¿Qué son los padres autónomos?

El asumir tareas de crianza o de labores domésticas, en una cultura donde el hombre todavía es visto por algún sector de la población como el principal proveedor, puede generar burlas, cuestionamientos sobre su orientación sexual o descalificaciones.

Es por ello que los padres autónomos o solteros enfrentan estos estigmas en un entorno tan desafiante como el que enfrentan las madres autónomas.

De igual forma, el ser un padre autónomo se puede percibir como un fracaso moral o personal, especialmente si fue abandonado por su pareja para rehacer su vida con otra persona dejándole a su cargo la responsabilidad de sus hijos.

En el colectivo social el que estos hombres se hayan quedado solos o abandonados generan comentarios sarcásticos, hirientes o cómicos porque no entran en los mandatos que se han asignado a los géneros.

Incluso pueden ser estigmatizados a que no son buenos proveedores o en otros aspectos. Otro factor al que se enfrentan son problemas económicos. Según información del Consejo Nacional de Población (Conapo) y estudios sobre estructura familiar en México, las familias monoparentales suelen enfrentar mayores riesgos de vulnerabilidad económica debido a que los ingresos dependen de una sola persona.

Asimismo, los hombres autónomos se enfrentan a la desigualdad social por lo que es necesario que el Estado y las instituciones los reconozcan y avancen en políticas públicas, esto a pesar de que actualmente sean una minoría.

Padres acompañados de sus hijos acudieron a pasar la tarde en conmemoración del Día del Padre en el Centro Histórico. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Esto porque son insuficientes o nulas las licencias de paternidad, son mínimos los accesos a los servicios de cuidado infantil, carecen de becas o estímulos económicos, contrario a lo que viven las madres solteras.

Incluso, el INFONAVIT al momento de gestionar la adquisición de una vivienda y reportar que es madre soltera otorga más beneficios que son exclusivos para las mujeres.

A través del programa Mujer Infonavit, el Instituto otorga beneficios exclusivos a todas las derechohabientes para facilitarles la compra de una casa, un terreno o el pago de una hipoteca, reconociendo el esfuerzo de las madres trabajadoras.

Los principales beneficios incluyen bono de puntos. Una mujer recibe 20 puntos adicionales de manera automática al precalificarse, por lo que solo necesita mil 060 puntos (en lugar de los mil 80 habituales) para solicitar su crédito. Reciben un mayor plazo para pagar. El plazo del crédito puede sumar hasta 75 años, dándole más tiempo para liquidar su financiamiento.