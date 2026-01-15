Pensión Madres Solteras 2026: ¿Qué sabemos del inicio de registro y qué documentos debes presentar?

¿Qué sabemos de la Pensión de Madres Solteras 2026? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Secretaría del Bienestar)

Uno de los apoyos que se espera lance su convocatoria este año en beneficio de las infancias es el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Este programa consiste en la entrega de un apoyo económico del gobierno federal mexicano, destinado a madres, padres solos o tutores que trabajan y tienen niñas y niños pequeños a su cargo.

¿De cuánto es el apoyo de la pensión de Madres Solteras?

El programa otorga una cantidad que depende de las circunstancias de las infancias, ya que contempla beneficiarios desde los 0 hasta los 23 años de edad, de acuerdo con las cifras de la convocatoria de 2025.

Por ejemplo, las niñas y niños desde el nacimiento y antes de cumplir cuatro años reciben mil 650 pesos bimestrales. En el caso de menores con alguna discapacidad, desde los cero y hasta los seis años, el monto asciende a 3 mil 720 pesos bimestrales.

Mientras tanto, las niñas y niños que enfrentan la ausencia permanente de ambos padres pueden acceder a este beneficio desde los 0 hasta los 23 años, con un esquema de apoyo distinto a los casos anteriores.

Requisitos del programa

En la convocatoria de 2025, las autoridades solicitaron a madres, padres solos o tutores cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente

CURP de la madre, padre o tutor

CURP de las niñas y niños

Acta de nacimiento de las niñas y niños

Comprobante de domicilio

Carta de no afiliación a servicios de guardería del IMSS , ISSSTE u otra institución

, ISSSTE u otra institución Comprobante de ingresos o declaración bajo protesta de decir la verdad sobre la situación laboral

¿Qué se sabe de la fecha de registro para la Pensión de Madres Solteras?

Las fechas del proceso de inscripción para la Pensión de Madres Solteras 2026 aún no se encuentran disponibles. El anuncio oficial corresponde a la Secretaría de Bienestar.

Durante 2025, la información sobre las fechas de registro comenzó a circular entre febrero y marzo. Ese mismo año, el periodo de inscripción se realizó del 20 al 31 de agosto.

Las personas interesadas acudieron a los módulos de Bienestar instalados en sus comunidades, con horarios de atención de 10:00 a 16:00 horas.

En 2024, el programa operó bajo un esquema de inscripción continua, lo que permitía el registro en cualquier momento del año. Sin embargo, un año después, el gobierno federal implementó un modelo distinto, con un periodo de registro limitado a 11 días y con requisitos específicos para madres, padres solos y tutores interesados.