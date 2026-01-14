Feria y Tianguis del Bienestar en Coalcomán y Uruapan atienden a más de 5 mil familias

Este miércoles, en el Auditorio Municipal de Coalcomán de Vázquez Pallares, se llevaron a cabo la Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar.

Este miércoles, en el Auditorio Municipal de Coalcomán de Vázquez Pallares, se llevaron a cabo la Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

A la par, en el Auditorio Comunitario de Nuevo Zirosto, de la región P’urhépecha, en Uruapan, se realizó una Feria del Bienestar.

En ambas ferias, se atendió a más de 5 mil familias que accedieron a programas y servicios de 64 dependencias del Gobierno de México y estatales, coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los habitantes recorrieron los módulos donde se les prestaron servicios de salud y educación. Además, se les apoyó para realizar trámites administrativos como el acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Se les brindó información sobre las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, así como orientación sobre las becas Benito Juárez y Rita Cetina.

Asimismo, se impartieron pláticas sobre tipos de violencia, derechos sexuales y reproductivos y prevención de adicciones. Se organizaron actividades deportivas y lúdicas con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó labores de reparación de electrodomésticos, y de la Guardia Nacional convivió con mujeres y hombres, a quienes les explicaron las funciones de la institución.

Centenares de personas recorrieron el circuito del Tianguis del Bienestar colocado en el Auditorio Municipal, para recibir, de manera gratuita, artículos nuevos y de primera necesidad, como ropa, calzado, tela y paneles solares, entre otros, confiscados o decomisados.