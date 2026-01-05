De las Pensiones Bienestar a las Becas Rita Cetina: Estos son los aumentos que tendrán en 2026

Las becas para jóvenes y las pensiones para adultos mayores tendrá un aumento desde este 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció cuál será el regalo de Día de Reyes para todos los beneficiarios de programas sociales que incluyen la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Se trata de aumentos en las pensiones, becas y apoyos, así como nuevas fechas para las entregas de tarjetas y de depósito.

En caso de que seas beneficiario de alguno de estos apoyos o te interese inscribirte, te compartimos la información que dio a conocer la Secretaría del Bienestar de cada programa.

¿De cuánto es el aumento de la Pensión Bienestar en 2026?

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que la Pensión del Bienestar para adultos mayores tendrá un ligero aumento este 2026.

El monto pasará de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos bimestrales que se entregarán a personas adultas mayores a partir de los 65 años.

Además, Montiel informó que los depósitos comenzarán desde este lunes 5 de enero y corresponden al bimestre enero-febrero.

La secretaria del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos del bimestre mencionado, por lo que los depósitos continuarán hasta el próximo miércoles 28 de enero.

Calendario 2026

¿Cuánto aumentará la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

El programa Pensión Mujeres Bienestar fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y al ser de reciente creación no es Constitucional que el monto del apoyo aumente cada año como ocurre con la Pensión Bienestar.

Sin embargo, la mandataria anunció que se preparan las iniciativas para incorporar dicho programa y que también se establezca un aumento gradual cada año.

Mientras que la pensión para mujeres de 60 a 65 años sí tuvo también un pequeño incremento, al pasar de 3 mil a 3 mil 100 pesos bimestrales.

La Secretaría del Bienestar también dio a conocer el calendario de pagos que coincide con las fechas de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Beca Rita Cetina llegará a alumnos de primaria

En el caso de la Beca Rita Cetina no se anunció un aumento en el monto del apoyo que se entrega a estudiantes de secundaria.

La buena noticia es que este programa se extenderá a alumnos de primaria de 1º a 6º grado con el inicio de asambleas informativas a partir del 1 de febrero.

Dicho apoyo de la Beca Rita Cetina para primaria será de 2 mil 500 pesos anuales por cada alumno que vaya en primaria.

Además, desde este lunes 5 de enero iniciará también la entrega de tarjetas para los estudiantes de secundaria que se registraron en meses anteriores.

Esto sabemos del aumento en la beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Los beneficiaros del programa Jóvenes Construyendo el Futuro también recibirán un aumento en el monto de apoyo mensual, que a partir de 2026 será de 9 mil 582 pesos.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo, informó que se trata de la mayor cantidad que se entrega en los programas del Bienestar y recordó que los depósitos se realizan los días 28 de cada mes.

Además, este programa abrirá su nueva convocatoria el próximo 1 de febrero, que será cuando se asignen a los nuevos becarios.