CDMX dará pensión a personas de 57 a 59 años: ¿Qué sabemos del apoyo de 2 mil pesos de Brugada?

¿Tienes entre 57 a 59 años? Tenemos buenas noticias: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este viernes 20 de junio que su gobierno comenzará la entrega de apoyos económicos para este rango de edad, como parte de su nueva estrategia de bienestar social.

“A las personas que sean beneficiarias de este programa se dará un monto de 2 mil pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios, este apoyo garantizará un mínimo de bienestar y consumo para los hogares”, declaró Brugada.

Durante su conferencia de prensa dedicada al programa Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años, Brugada informó que este nuevo beneficio busca brindar un ingreso ciudadano universal a quienes, aunque no son considerados adultos mayores, ya enfrentan dificultades económicas.

“Recibirán un apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Esta edad es crítica: muchas personas pierden su empleo, su salud empieza a deteriorarse y es difícil encontrar oportunidades económicas que los incluyan. Por eso es vital apoyarlas”, explicó.

La mandataria capitalina señaló que, aunque se trata de un programa distinto al de adultos mayores de 60 a 64 años, ambos buscan proteger a sectores vulnerables.

“Muchos, quizás la mitad, no tienen pensión ni la recibirán. Pero este programa es universal, para quienes tienen pensión y para quienes no. Aquí no hay exclusión”, enfatizó.

¿De cuánto será el apoyo a personas de 57 a 59 años en CDMX?

Araceli Damián González, secretaria de Bienestar e Igualdad Social, informó que el Gobierno de la Ciudad de México ha entregado 12 mil apoyos del programa Pensión Hombres Bienestar y más de 5 mil apoyos del Ingreso Ciudadano Universal (ICU).

El dirigido a personas de 57 a 59 años, tiene como objetivo garantizar el derecho social a una vida digna, establecer mecanismos de protección social y ofrecer una garantía mínima de ingreso familiar.

Las personas beneficiarias recibirán 2 mil pesos bimestrales, entregados de manera directa y sin intermediarios. Este apoyo busca asegurar un nivel mínimo de bienestar y consumo en los hogares.

“Con esto, hoy llegamos a 73 mil 600 beneficiarios del programa Pensión Hombres Bienestar, acercándonos a la meta anual de 77 mil. En cuanto al Ingreso Ciudadano Universal, ya alcanzamos a 46 mil 140 beneficiarios, con una meta de 77 mil 674. Esperamos cumplirla a finales de este mes o principios del próximo”, detalló la funcionaria.

¿Cuáles son los requisitos para la pensión a personas de 57 a 59 años?

Para acceder a este beneficio, las y los interesados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

A continuación, te contamos cuáles son:

Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses. Radicar permanentemente en la Ciudad de México. No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza. La solicitud de incorporación al programa será́ personal y directa por la persona interesada.

Presentar original y entregar fotocopia al momento de la inscripción al programa de la siguiente documentación, la cual formará parte integral del expediente: