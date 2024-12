¿Aún no llegas a la tercera edad? Así puedes obtener el apoyo Ingreso Ciudadano Universal en CDMX

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio arranque a un nuevo programa social para los capitalinos, con un monto de 2 mil pesos bimestrales.

La mandataria capitalina puso en marcha el Programa Ingreso Ciudadano Universal dirigido a personas de 57 a 59 años, en el que ya se entregaron apoyos a 20 mil personas.

“Es un orgullo decir que este es el primer programa en el país y, posiblemente en el continente, que reconoce a todas las personas como beneficiarias de los recursos generados en la ciudad, sin importar su condición social. Esto marca un avance significativo en la política social", dijo Clara Brugada, el pasado 29 de noviembre.

Araceli Damián González, secretaría del Bienestar de la CDMX, señaló que el ingreso ciudadano universal es un derecho que reconoce la dignidad de todas las personas, independientemente de la situación laboral o condición social en la que se encuentren.

“Todos merecemos vivir dignamente, no importa que tengamos un empleo o no tengamos un empleo, no importa que tengamos una discapacidad, no importa que seamos jóvenes, adultos, que podamos trabajar, que sepamos leer, escribir, no importa, lo importante es que vivimos en esta Tierra y que todos tenemos que compartir la riqueza que se produce en este mundo”, expresó la funcionaria.

Ingreso Ciudadano Universal: ¿Cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas en formar parte del programa Ingreso Ciudadano Universal deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener de 57 a 59 años 10 meses cumplidos al momento del registro al programa.

cumplidos al momento del registro al programa. Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

No contar con otros apoyos económicos gubernamentales.

Realizar la solicitud de incorporación al programa de forma personal y directa por el interesado.

Además, los interesados deberán presentar original y entregar copia de los siguientes documentos al momento de la inscripción al programa: