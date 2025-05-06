Trump asigna a hijo del exalcalde Rudy Giuliani como encargado de los preparativos para el Mundial 2026

Trump nombró a Andrew Giuliani como el director de un grupo de trabajo presidencial que se encargará de los preparativos del Mundial 2026 (Bloomberg)

El presidente Donald Trump nombró a Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, como director de un grupo de trabajo presidencial que ayudará con los preparativos para la Copa Mundial de 2026.

El grupo de trabajo, establecido por el presidente en marzo, fue creado para coordinar departamentos y agencias de todo el gobierno federal para ayudar en la organización y ejecución de la Copa del Mundo y de un torneo de clubes organizado por la FIFA este año.

Se espera que la Copa Mundial, organizada conjuntamente con Canadá y México, atraiga una avalancha de espectadores y los consiguientes desafíos logísticos y de seguridad.

Algunos demócratas expresaron su preocupación por la posibilidad de que las medidas de Trump para limitar los viajes desde docenas de países compliquen la organización del torneo, aunque el presidente prometió que facilitará los viajes y el acceso a visas para los equipos y sus aficionados.

Exgolfista profesional y presidente de la Federación de futbol encargados del Mundial 2026 en EU

Durante el primer mandato de Trump, el joven Giuliani —exgolfista profesional que juega habitualmente con el presidente— ayudó a organizar las visitas de equipos deportivos a la Casa Blanca. Trump también lo ha nombrado miembro del Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.

Trump mantuvo una reunión sobre la Copa Mundial en la Casa Blanca, también anunció que el expresidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro actuará como asesor principal del panel.

Cordeiro dirigió el futbol estadounidense durante su exitosa candidatura para la Copa Mundial, pero posteriormente dimitió tras las críticas de la organización por criticar a la selección nacional femenina en un expediente judicial.

Posteriormente, la federación llegó a un acuerdo en la demanda por igualdad salarial, aceptando ofrecer a las atletas 24 millones de dólares y comprometiéndose a pagar a los equipos femenino y masculino la misma cantidad en las futuras competiciones.

“Sé que Andrew y Carlos trabajarán incansablemente para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea un éxito sin precedentes”, dijo Trump en una publicación en las redes sociales.