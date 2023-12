Rudolph Giuliani, exabogado de Trump, se declara en quiebra tras ser sancionado por injerencia en Georgia

Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York que lideró los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020, se declaró en quiebra, abrumado por proyectos de ley derivados de las numerosas afirmaciones falsas que hizo para mantener a Donald Trump en la Casa Blanca.

Giuliani presentó documentos buscando protección de los acreedores en Nueva York, enumerando deudas de hasta 500 millones de dólares y activos de hasta 10 millones de dólares. La presentación le da a Giuliani un respiro frente a los acreedores y detiene el litigio civil.

El último golpe para Giuliani se produjo el viernes, cuando se le ordenó pagar 148 millones de dólares a dos trabajadores electorales de Georgia de 2020 después de promover teorías de conspiración acusándolos falsamente de intentar manipular las elecciones contra Trump.

“La presentación no debería ser una sorpresa para nadie”, dijeron en un comunicado Heath Berger y Gary Fischoff, los abogados de quiebras de Giuliani. “Nadie podría haber creído razonablemente que el alcalde Giuliani sería capaz de pagar una cantidad punitiva tan elevada”.

La protección del Capítulo 11 le dará a Giuliani tiempo para presentar una apelación de la demanda de Georgia y al mismo tiempo brindará transparencia y equidad a los acreedores, dijeron los abogados.

El veredicto del jurado del 15 de diciembre se produjo tras un juicio sobre los daños y perjuicios que Giuliani debe pagar a Ruby Freeman y su hija Wandrea “Shaye” Moss por daños a su reputación y otros impactos, incluida la pérdida de salarios y la angustia mental.

“Las mentiras que Rudy Giuliani dijo sobre mí y mi mamá”, dijo Moss frente al tribunal después del veredicto, “han cambiado nuestras vidas”.

Las batallas de Giuliani

Giuliani incluyó la deuda de 148 millones de dólares de la pérdida del juicio en una lista de acreedores no garantizados, que también incluía 1.36 millones de dólares en honorarios legales impagos por los que Davidoff Hutcher & Citron lo demandó en septiembre y 2 millones de dólares que un ex trabajador de una tienda de comestibles en Staten Island está reclamando que fue arrestado por darle una palmada inesperada en la espalda al ex alcalde.

Giuliani se ha defendido en múltiples tribunales en asuntos que van desde cargos penales hasta difamación civil, acumulando millones de dólares en honorarios y gastos. A medida que aumentaban los costos, Giuliani admitió en un caso civil a principios de agosto que estaba “teniendo dificultades financieras” y pidió a un juez que pospusiera algunos pagos.

Los problemas legales para el ex fiscal estadounidense incluyen una acusación en Georgia por cargos de extorsión y conspiración. Se declaró inocente. Giuliani también fue demandado por difamación por las empresas de software electoral Dominion Voting Systems Inc. y Smartmatic Corp. por sus falsas afirmaciones de que conspiraron para manipular las elecciones contra Trump eliminando millones de votos.

La presentación enumera daños “desconocidos” contra Giuliani en los casos Dominion y Smartmatic. Hunter Biden también figura a quien se le debe una cantidad desconocida. Un portavoz de Dominion dijo que la quiebra no impedirá que la empresa intente responsabilizar a Giuliani.

El hijo del presidente demandó a Giuliani en septiembre por supuestamente violar su privacidad digital al piratear y manipular datos de su supuesta computadora portátil. Giuliani accedió ilegalmente a una copia de un disco duro que Biden supuestamente dejó en un taller de reparación de Delaware y manipuló los datos para obtener ganancias financieras, según la demanda, que busca daños monetarios no especificados.

Giuliani se ha quejado de que no tiene dinero para defenderse en todos los casos, y Trump organizó una recaudación de fondos de 100.000 dólares por persona en septiembre en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para ayudar al exalcalde a pagar sus facturas legales.

Un apartamento de tres habitaciones en el Upper East Side de Manhattan que posee Giuliani se puso a la venta por 6.5 millones de dólares en julio.

¿Cómo ha sido la carrera de Giuliani?

Al principio de su carrera, Giuliani utilizó la ley federal contra el crimen organizado para encerrar a los jefes de la mafia y vigilar el uso de información privilegiada en Wall Street cuando se desempeñó como Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en la década de 1980. Le ayudó a ascender a la alcaldía, y su liderazgo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 obtuvo el reconocimiento mundial. Él mismo buscó la nominación presidencial republicana en 2008.

Más tarde se unió al equipo legal de Trump e impulsó teorías de conspiración desacreditadas en un intento de anular las elecciones presidenciales de 2020. Las facturas legales se acumularon y sus esfuerzos por pagar se vieron frustrados cuando se suspendió su licencia de abogado en el estado de Nueva York y en el Distrito de Columbia. Posteriormente se enfrentó a un proceso de inhabilitación.

Es posible que la quiebra no permita a Giuliani evitar por completo el pago de las sentencias judiciales en su contra. Ciertos tipos de deudas, como las relacionadas con fraude intencional, no pueden eliminarse según el Código de Quiebras de EE. UU.

El caso es Rudolph W. Giuliani, 23-12055, Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).