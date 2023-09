¿Cómo corregir tu acta de nacimiento en línea o presencial? Así puedes solicitar los cambios

Los errores en las actas de nacimiento datan de tiempos acestrales. Existen desde que las secretarias y trabajadoras del Registro Civil escribían los nombres de los bebés tal como los escuchaban.

Eran ellas quienes decidían si los nombres iban con s, z, h, sin h, con x, con c y un sinfín de combinaciones que a la larga incluían problemas al momento de hacer algún trámite.

Los errores no solo aparecen en el nombre del recién nacido, sino también en los de los padres y abuelos, por lo que incluso podría parecer que el bebé no es hijo de quienes lo llevaron a registrar porque los nombres no coinciden.

La diferencia es que cualquier error en el acta de nacimiento ahora se corrige de una forma más fácil y rápida.

Acta de nacimiento Así puedes corregir errores en tu acta de nacimiento. (Shutterstock)

¿Dónde puedo corregir mi acta de nacimiento?

Hay dos formas de hacer las modificaciones: una es presencial y la otra en línea. De forma presencial es en las oficinas del Registro Civil que están en Arcos de Belén, en la Ciudad de México.

Las oficinas están saliendo del Metro o Metrobús Balderas y el horario es de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas y los viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Debes llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento original.

Credencial de elector.

CURP.

¿Cómo corregir mi acta de nacimiento en línea?

Para hacer el trámite en línea es necesario buscar una oficina del Registro Civil cercana a tu domicilio, la lista viene en la página del Gobierno de la ciudad.

Ahí deberás solicitar la corrección del acta por medio de un correo electrónico a la dependencia o solicitarlo al llamar por teléfono.

En el correo electrónico debe estar la siguiente información:

En el asunto debe indicarse: ‘Solicitud de corrección de acta’.

Adjuntar los archivos escaneados y en formato PDF como CURP y el acta de nacimiento.

como CURP y el acta de nacimiento. En el cuerpo del correo deben estar tu nombre completo, género, fecha de nacimiento, entidad y municipio de registro, número de acta y número de libro.

Describir de forma detallada el error o la corrección a realizar.

Es importante que antes de enviar el correo revises bien los documentos y los datos personales para evitar un nuevo error.

¿Cuánto tiempo tarda en arreglarse un error en el acta de nacimiento?

Esto dependerá de que el documento se incorpore a la Base de Datos Nacional del Registro Civil. En cualquier caso se debe dar seguimiento a la solicitud de corrección del acta, pues de eso dependerán los cambios. Pueden pasar hasta 15 días hábiles.

Si el cambio se hizo directamente en las oficinas del Registro Civil, te la entregan ese mismo día.

Requisitos para corregir acta de nacimiento

Los requisitos dependerán del tipo de corrección a realizar, pues si se trata de un cambio en el nombre o apellidos solo es necesario presentar el acta original, CURP e identificación oficial.

Si la corrección es en el nombre de los padres, abuelos, número de acta o de libro, estos son los requisitos y documentos a presentar:

Copia fiel del libro certificada del acta anterior.

CURP.

Copia fiel del libro certificado del padre o madre.

Constancia de origen.

Un documento histórico como CURP, fe de bautizo.

¿Cuánto cuesta corregir un acta de nacimiento?

En las oficinas del Registro Civil en CDMX el trámite es gratuito, mientras que si la modificación se hace en un registro civil o palacio municipal, el costo aproximado es de 90 pesos.

En caso de que se haga una búsqueda en el libro de actas o sean otro tipo de modificaciones, el precio lo establece la dependencia.