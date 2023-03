Diputados aprueban que Gobernación controle datos biométricos

El dictamen todavía no define cuáles serían los datos biométricos utilizados por la Segob. (Cuartoscuro)

Con 311 votos a favor de Morena, PRI, PVEM y PT, 131 en contra y 17 abstenciones del PAN, MC y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que expide la nueva Ley General de Operaciones de los Registros Civiles, que otorga a la Secretaría de Gobernación el control y protección la Base de Datos Nacional del Registro Civil, incluidos los datos biométricos.

La oposición advirtió que con la nueva ley -que aún se turnó al Senado para su discusión y votación- se vulneran los derechos a la identidad y le otorga el control jurídico de éstos al Ejecutivo Federal, y se establece el uso de un formato único en materia de registro de población, mediante datos personales sensibles, incluyendo datos biométricos.

Sin embargo, de Morena, Julio César Moreno, rechazó las acusaciones y argumentó que con la propuesta sólo se busca que “sólo el gobierno federal tenga los datos biométricos para homologar los registros civiles, y no como sucede actualmente, que cada entidad tiene sus registros civiles y sus propios mecanismos”.

No obstante, la panista María Elena Pérez Jaen, quien presentó una moción suspensiva que fue rechazada, alertó que, además de que no hubo diálogo, se trata de un riesgo para la vulneración de los datos de los ciudadanos, por lo que conminó a los legisladores a “revisar nuevamente el dictamen”.

¿Qué dice el dictamen sobre los datos biométricos?

El dictamen plantea la creación del Consejo Nacional del Registro Civil, a cargo de la Segob, como el órgano de coordinación interinstitucional para la armonización y homologación de la organización, el funcionamiento y los procedimientos de los Registros Civiles en el país.

El dictamen no define cuáles serían utilizados por la Segob y se plantea que será el Sistema Nacional de Registro e Identidad quien administrará su vinculación.

El también diputado de Morena Pablo Amílcar Sandoval propuso una reserva, que fue aprobada, para establecer que “se incluyan medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales, especialmente los biométricos, a fin de evitar su daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado”.

Sin embargo, la fracción de MC, a través del diputado Braulio López, criticó que con la aprobación de este dictamen se corren riesgos para los datos personales, y que “el uso de datos biométricos no se encuentra justificado y no garantiza la protección de los datos de la ciudadanía, porque no se señala cuáles de ellos serán utilizados”.