Tabasco entrega primera acta de nacimiento para una persona no binaria

Una persona no binaria logró obtener su acta de nacimiento acorde a su identidad en Tabasco. (Especial)

TABASCO.- La Oficialía del Registro Civil No. 2 del municipio de Centro expidió la primera acta de nacimiento para una persona no binaria en Tabasco, gracias a un juicio de amparo promovido por la parte interesada. El estado es el segundo, después de Guanajuato, en hacerlo.

Se trata de Emilio Citlali, de 17 años, que por ser menor de edad cuenta con el apoyo de sus padres para realizar este trámite legal que le permitirá obtener el reconocimiento de ser una persona no binaria.

“Ha sido una lucha muy ardua porque el amparo se tuvo que hacer desde agosto y hasta ahora en enero es que logran responder”, expresó al tiempo de señalar que está en su derecho de una libre identidad, como el resto de mexicanas y mexicanos.

En tanto, Alexandra Morales Martínez, de la Casa de las Muñecas Tiresias y México Igualitario, aseveró que aunque este es el primer caso que se tiene en la entidad, hay otros 15 amparos en trámite en materia de identidad de género, lo que también incluye a personas trans.

Indicó que como el estado no tiene una legislación en esa materia, es necesario recurrir al amparo, lo que toma, en teoría, entre 4 y 6 meses, aunque los procesos van más lentos según “el ánimo de las autoridades”.

“Dentro del binarismo, que es hombre o mujer, existe el no binarismo, que no pertenece a uno u otro género. En Tabasco no hay ley de identidad de género, ello lleva a esta clase de juicios, de hecho tenemos más amparos en proceso, llevamos como 15 que siguen en proceso y los demás ya están realizados”, expresó.

La actuvista apuntó que al entregarse una nueva acta, la anterior queda en resguardo para evitar actos de discriminación en su contra, además de que también realizó el cambio de su nombre que pasó de ser Emiliano, al de Emiliano Citlali.

El año pasado, Guanajuato entregó por primera vez en la historia del país un acta de nacimiento a una persona con género no binario tras un juicio de amparo.

De igual manera, el estado de Hidalgo se convirtió en el mes de noviembre en el primero en reconocer a personas no binarias en México tras una discusión del congreso local.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

Las personas no binarias no se reconocen como hombres o mujeres.

Algunas personas no binarias eligen un pronombre neutro para nombrarse a sí mismas; en inglés, los pronombres utilizados son they / them, mientras que en español se propone el pronombre neutro elle.

Sin embargo, algunas personas continúan utilizando pronombres genéricos como ella o él, añaden elle o utilizan todos los pronombres para nombrarse.

La LGBT Foundation explica que el género suele ser asociado a estereotipos de masculinidad o feminidad, pero este puede expresarse de diversas maneras según cada persona, mediante el modo de vestir, de comportarse o los pronombres elegidos.

Cuando una persona vive bajo el género que le fue asignado al nacer, se le conoce como una persona cisgénero (mujer u hombre; se utiliza la abreviatura cis). En cambio, si una persona considera que su género leído al nacer es diferente al que vive, puede ser una persona trans o no binaria.