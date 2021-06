Diccionario LGBTTTI+ para entender términos como bi, trans, travesti, queer, género fluido, no binario y más

Este lunes se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTTI+. Por ello, en esta ocasión te contamos a quiénes representa cada letra de estas siglas, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Debes saber que a esta comunidad pertenecen personas de la diversidad sexogenérica. La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son distintas entre sí.

La identidad de género se refiere a la vivencia individual del género de acuerdo como cada persona la siente y la vive. Esta puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer.

Las personas cuya identidad de género coincide con su sexo asignado son cisgénero, mientras quienes no se identifican con ello son transgénero o no binarias, según el caso.

La identidad de género incluye la vivencia personal del cuerpo, la cual puede involucrar o no la modificación de la apariencia o de la funcionalidad corporal mediante tratamientos médicos y farmacológicos.

En tanto, la expresión de género es la manifestación de este según cada persona. Esto incluye la forma de hablar, manerismos, modos de vestir, comportamiento e interacción social, entre otros aspectos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expone que el género es performativo, lo cual quiere decir que está compuesto por ideas y comportamientos, así como indicadores sociales (ropa, cabello) que se asocian a lo que es ser hombre o ser mujer.

Y la orientación sexual se refiere a la atracción erótico-afectiva que cada quien siente por personas de distintos géneros.

L de Lesbiana

Las lesbianas son las mujeres, cis o trans, que se sienten atraídas erótica y afectivamente por otras mujeres.

G de Gay

Un hombre gay es aquel que se siente atraído de manera erótica y/o afectiva por otros hombres, cis o trans. Esta palabra se utiliza para nombrar a las personas homosexuales.

B de Bisexual

Las personas bisexuales pueden ser hombres o mujeres que se sientan atraídas por personas tanto de su mismo género como del género contrario.

Esto no significa que los y las bisexuales se sientan atraídas todo el tiempo por todas las personas.

TTT, paraguas trans

Las tres letras existen para nombrar a las personas transgénero, transexuales y travestis. Y la abreviación “trans” suele utilizarse, en ocasiones, para englobar a la comunidad. No obstante, existen diferencias.

1. Transgénero

Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género no coincide con la asignada al nacer, por lo que realizan una transición al género contrario (o a un género no binario). La vivencia trans puede ser solamente de expresión de género, o puede ser médica y farmacológica, la cual incluye el uso de hormonas, por ejemplo. Pero esto no sucede en cada una de las personas trans.

Generalmente, las personas transgénero solo adoptan una reasignación hormonal para adecuar su apariencia física a su realidad psíquica, espiritual y social, indica el Conapred.

2. Transexual

Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que se les han asignado social y culturalmente, indica el Conapred. Dichas personas pueden optar por intervenciones médicas como las terapias hormonales y las intervenciones quirúrgicas.

3. Travesti

Las personas travestis son quienes gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente le fue asignado según su sexo de nacimiento.

Es decir, las personas travestis suelen usar prendas de vestir, tener actitudes y comportamientos asociados con el género opuesto, explica el Conapred en su glosario.

I de Intersexual

En la intersexualidad entran todas aquellas personas cuya situación anatómica o fisiológica no se ajusta a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente son asignados como masculinos y femeninos.

Esto quiere decir que las características sexuales con las que nacen estas personas tienen variaciones que corresponden en diferente grado a ambos sexos (el binario hombre-mujer).

De acuerdo con Conapred, estas características diversas pueden no ser evidentes al momento de nacer sino que se desarrollan hasta la pubertad o la adolescencia.

Q de ‘Queer’

‘Queer’ es una palabra que proviene del inglés y quiere decir “extraño”. Esta ha sido históricamente utilizada para nombrar a todas las personas de la diversidad sexogenérica de manera despectiva.

Sin embargo, la comunidad la ha reapropiado para nombrar a quienes no se identifican con el binarismo de género (hombre-mujer, masculino-femenino). Suelen rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento y no se identifican con ningún género en particular.

A de Asexualidad

La asexualidad es una orientación sexual con la que se identifican aquellas personas que no se sienten atraídas de manera erótica hacia otras personas.

Esta orientación tiene un espectro, es decir, no todas las personas viven la misma experiencia; hay algunas que sienten impulso sexual, pero no atracción; otras que experimentan atracción sexual y romántica, pero no sienten vínculos con otros; y hay quienes no experimentan ninguno de los anteriores, de acuerdo con Homosensual.

P de Pansexual

La pansexualidad se refiere a la capacidad de una persona de sentir atracción erótico-afectiva por otra persona, independientemente del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, según Conapred.

Existen diferencias y similitudes entre la bisexualidad y la pansexualidad, pero cada persona comprende y vive de distinto modo ambas orientaciones sexuales.

Género no binario

El término no binario designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos tanto masculinos y femeninos y, por ende, no se encuentra a sí misma con un término absoluto o dicotómico como: hombre o mujer.

Las personas no binarias consideran que nombrarse de este modo no significa que tienen que tener una apariencia andrógina, sino que simplemente viven fuera del binario, explica Hola, Amigue.

Género fluido

La fluidez en el género se refiere al cambio a lo largo del tiempo que una persona adopta en su expresión de género o en su identidad de género, explica Harvard.

El cambio en el género puede ser de identidad, pero no de expresión, o de expresión pero no de identidad, o incluso puede haber cambios en ambas cosas, destaca.

Esto quiere decir que las personas de género no fluido performan ambas expresiones o identidades (masculino/femenino) en distintos momentos de su vida.