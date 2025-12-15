‘Feliz, feliciano’: Noroña celebra que ya tiene Pensión del Bienestar y ‘presume’ su tarjeta

¿Para más viajes a Europa? Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, presumió su tarjeta del Banco del Bienestar, con lo que ya es beneficiario de la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

“Feliz feliciano, ya me llegó mi tarjeta del Bienestar”, escribió Fernández Noroña en su cuenta de X, además de que compartió una foto con la hoja donde viene el plástico que lo acredita como beneficiario.

El expresidente del Senado fue cuestionado en redes sociales sobre si, al ser funcionario público necesita ese apoyo económico de la Pensión del Bienestar, a lo que no respondió aún.

Desde marzo pasado, Noroña celebró que “ya le tocaba” la Pensión del Bienestar aunque aún no había realizado el trámite. El senador, de 65 años de edad, habría realizado su solicitud en agosto pasado, para finalmente obtener su tarjeta del Bienestar este lunes 15 de diciembre, como parte del inicio del programa de entregas.

“¡Ya voy a recibir mi pensión de adulto mayor!“ Celebró Noroña en una de sus videocharlas en marzo pasado, lo que le provocó polémicas en medio de señalamientos por viajes a Europa en modalidades ‘de lujo’.

“Es mi derecho la pensión de adulto mayor y la cobraré, ¿te molesta? Mala tarde", respondió a una periodista que lo cuestionó al respecto.

Noroña cierra el año con pensión, luego de polémicas sobre su patrimonio

Gerardo Fernández Noroña presumió su Pensión del Bienestar, con lo que sus ingresos serán de al menos 6 mil 200 pesos bimestrales más, luego de un año en el que se le criticó por sus gastos y patrimonio.

Entre las polémicas de Noroña, primero fueron los viajes ‘de lujo’ en avión para representar al Senado en Europa, algo que Noroña justificó y aseguró que se trató de dinero de sus propios ingresos.

Luego vino la polémica por su casa en Tepoztlán, Morelos, de 12 millones de pesos, tema que también justificó, y aseguró que la obtuvo con ayuda de un crédito hipotecario, esto pese a que las personas de Tepoztlán aseguran que no se pueden comprar predios en la zona.

Finalmente, otra polémica vino por la contratación de una serie de vuelos privados por 2 mil dólares la hora, mismos que usó con una aeronave para su gira en Coahuila a inicios de octubre.